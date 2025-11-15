AI¤Ï¤³¤Ã¤½¤ê»È¤¦¡©¡ÖÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¼¸ÀÕ¤ä¥ß¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡×¼Ò²ñ¿Í¤â
AI¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Î²áÈ¾¿ô¤¬¡Ö¶ÈÌ³¤Ç¤ÎAIÍøÍÑ¤ò±£¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡×¡½¡½¤½¤ó¤ÊÄ´ºº·ë²Ì¤¬¿Íºà¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡ØIT¥×¥í¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¡Ù¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒHajimari¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ë¤è¤ë¡ÖÀ¸À®AI³èÍÑ¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÂÂÖÄ´ºº¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¥°¥é¥Õ¡ÛÀ¸À®AI¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÆ±Î½¤ä¾å»Ê¤Ë±£¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡ÊÄ´ºº·ë²Ì¤ò¸«¤ë¡Ë
Ä´ºº¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î20¡Á60Âå¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó861¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯9·î¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¶È¼ï¡¦¿¦¼ï¤òÌä¤ï¤º¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ë¡ÖAI³èÍÑ¤Î¼ÂÂÖ¡×¤òÄ´ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖAI¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¿Í¤Ï44.9¡ó¡¢¡ÖÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¿Í¤Ï55.0¡ó¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢AI¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¶ÈÌ³¤Ç¤ÎAIÍøÍÑ¤ò±£¤·¤¿·Ð¸³¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢²áÈ¾¿ô¤¬¡ÖAIÍøÍÑ¤ò±£¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¡£¤Ê¤«¤Ç¤â20Âå¤Ç¤Ï63.1¡ó¤È¹â¤¯¡¢¡Ö¤è¤¯±£¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿³ä¹ç¤â13.6¡ó¤ÇºÇ¤âÂ¿¤¤·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡ÖÀ¸À®AI¤ò³èÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤Ç¼¸ÀÕ¤ä¥ß¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï78.6¡ó¤Ç¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê¼ºÇÔ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ÖAI¤ËÍê¤ê¤¹¤®¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î»×¹Í¤äÄó°Æ¤Î¿¼¤ß¤¬ÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃí°Õ¤µ¤ì¤¿¡×¡Ê37.4¡ó¡Ë¡¢¡Ö½ÐÅµ¤òÌÀ¼¨¤»¤ºÎ®ÍÑ¤·¤ÆÃí°Õ¤µ¤ì¤¿¡×¡Ê15.4¡ó¡Ë¡¢¡ÖAIÀ¸À®¤ÎÊ¸¾Ï¤ä»ñÎÁ¤Î´°À®ÅÙ¤¬Äã¤¯¡¢¤ä¤êÄ¾¤·¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¿Ç¼´üÃÙ±ä¤ò¾·¤¤¤¿¡×¡Ê14.1¡ó¡Ë¤Ê¤É¤¬¾å°Ì¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼¸ÀÕ¤ä¥ß¥¹¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿·Ð¸³¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÇ¯ÂåÊÌ¤Ç¸«¤ë¤È¡¢20Âå¤¬86.4¡ó¤ÈºÇ¤â¹â¤¯¤Ê¤Ã¤¿°ìÊý¡¢50Âå¤Ï65.8¡ó¤ÈÈæ³ÓÅªÄã¤¤¿å½à¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Â¾Êý¡¢AI¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Ë¡ÖÀ¸À®AI¤ò¤³¤ì¤«¤é³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÁ´¤¯¶½Ì£¤¬¤Ê¤¯¡¢³Ø¤Ö¤Ä¤â¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ê48.3¡ó¡Ë¤ä¡Ö¤¢¤Þ¤ê¶½Ì£¤¬Ìµ¤¯¡¢³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ê29.5¡ó¡Ë¤Ê¤É¡¢¾Ã¶ËÅª¤ÊÁØ¤¬Á´ÂÎ¤ÎÌó8³ä¤òÀê¤á¡¢¡Ö¶½Ì£¤¬¤¢¤ê¡¢³Ø¤Ó¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ê19.2¡ó¡Ë¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï2³ä¼å¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë·ë²Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡Ú½ÐÅµ¡Û
¢¦IT¥×¥í¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥º¡¿À¸À®AI³èÍÑ¤Ë´Ø¤¹¤ë°Õ¼±Ä´ºº2025