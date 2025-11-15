¥³¥¹¥×¥ì¼Ì¿¿¤Î¸ø³«¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¡ª Snow Man¤ÎÃæ¤Ç¤â¡È°Û¼Á¡É¤Ê³èÆ°¤ò¤¹¤ë¡Öº´µ×´ÖÂç²ð¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ï
9¿ÍÁÈ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Snow Man¤ÎÀª¤¤¤¬»ß¤Þ¤ê¤Þ¤»¤ó¡£11·î5Æü¤ËÈ¯Çä¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î5th¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø²»¸ÎÃÎ¿·¡Ù¤Ï¡¢¥ß¥ê¥ª¥ó¤òÆÍÇË¤¹¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¡£³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤ò¤Ï¤¸¤á¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¤âÂç³èÌöÃæ¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊSnow Man¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÊÑ¤ï¤Ã¤¿³èÆ°¤Ç¿Íµ¤¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬º´µ×´ÖÂç²ð¤µ¤ó¡£¥¢¥Ë¥á¥ª¥¿¥¯¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ëº´µ×´Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤Ç¤Ï¿Íµ¤¥²¡¼¥à¡Ø¥¦¥ÞÌ¼ ¥×¥ê¥Æ¥£¡¼¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥á¥¸¥í¥Þ¥Ã¥¯¥¤¡¼¥ó¤Î¥³¥¹¥×¥ì»Ñ¤òInstagram¤ÇÈäÏª¤·¤ÆÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¤ä¡ØÅìµþÒÄ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÊ±¡Ê¤Õ¤ó¡Ë¤·¤¿¥³¥¹¥×¥ì¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤âÂç¤¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¡¢¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Ã±ÆÈ¤Ç¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ø¤Î½Ð±é¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÆÃµ»¤Î¥À¥ó¥¹¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÈÖÁÈ´ë²è¤Ç³èÌö¤·¤¿¤³¤È¤â¡£¿Íµ¤¤¬¹â¤¤´§¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤âÄ¹¤¯Â³¤±¡¢±Ç²è¤òÃæ¿´¤ËÇÐÍ¥¶È¤Ç¤â³èÌö¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Þ¥ë¥Á¤Ë¿Íµ¤¤òÆÀ¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡£
¤½¤³¤Ç¡¢¤³¤Îµ»ö¤Ç¤Ï¹ñÌ±Åª¤Ê¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ëSnow Man¤ÎÃæ¤Ç¡¢°Û¼Á¤È¤â¤¤¤¨¤ë³èÆ°¤ò¤¹¤ëº´µ×´Ö¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò²òÀâ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
2022Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¤ä¥²¡¼¥à¤Î¾ðÊó¤òÏÃ¤¹´§¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡ØSnow Man º´µ×´ÖÂç²ð¤ÎÂÔ¤Ã¤Æ¡¢ÌµÍý¡¢¤·¤ó¤É¤¤¡¢¡¢¡Ù¡ÊÊ¸²½ÊüÁ÷¡Ë¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£ËÜ³ÊÅª¤Ê¥ª¥¿¥¯³èÆ°¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢¥¢¥Ë¥á¤ä¥²¡¼¥à¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£³ÆÈÖÁÈ¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¥¢¥Ë¥á¥È¡¼¥¯¤â¿Íµ¤¤Ç¡¢À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤â¤µ¤é¤Ëº£¸å¤Î³èÌö¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Û¤«¤Î³¦·¨¤«¤é¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ò¥°¥ë¡¼¥×¤Ë´Ô¸µ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤ÎÆüÂ¼Í¦µª¤µ¤ó¤È»Ê²ñ¤òÌ³¤á¤ë¡Ø¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à ¡ù¿ä¤·¤Î¹ß¤ëÌë¡ù¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼²½¤µ¤ì¡¢¸ÄÀÅª¤ÊÈÖÁÈ¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¤É¤³¤«¤Ç¡Ö¿ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ò¡¢2¿Í¤¬·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¤¤¯¥È¡¼¥¯¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£ÌÀ¤ë¤¤À³Ê¤Îº´µ×´Ö¤µ¤ó¤ÈÆüÂ¼¤µ¤ó¤ÎÁêÀ¤¬ÎÉ¤¯¡¢ÃÙ¤¤»þ´ÖÂÓ¤ÎÈÖÁÈ¤Ê¤¬¤éÊüÁ÷¤Î¤¿¤Ó¤ËÈ¿¶Á¤òÀ¸¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ç¤Îº´µ×´Ö¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¥È¡¼¥¯ÎÏ¤Î¹â¤µ¤ÈÎ×µ¡±þÊÑ¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤ëÆ¬¤ÎÎÉ¤µ¤Ç¤¹¡£¼«¿È¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¥ª¥¿¥¯¥È¡¼¥¯¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ø¥µ¥¯¥µ¥¯¥Ò¥à¥Ò¥à ¡ù¿ä¤·¤Î¹ß¤ëÌë¡ù¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿ä¤·³è¤ò¤¹¤ë¿Í¤È¾å¼ê¤Ë¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£¾ìÌÌ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁê¼ê¤ÎÏÃ¤ò°ú¤½Ð¤¹¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¯¡¢»Ê²ñ¤È¤·¤Æ¹â¤¤¥¹¥¥ë¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢À¸ÊüÁ÷¤Î¡Ø¥é¥ô¥£¥Ã¥È¡ª¡Ù¤Ç¤Ï¾ì¤Î¶õµ¤¤òÆÉ¤ß¡¢Åª³Î¤Ê¥È¡¼¥¯¤ä¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¹Ô¤¦µ»½Ñ¤òËá¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤âÂÐ±þ¤Ç¤¡¢Äê´üÅª¤Ë³Æ¶É¤Ç¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤µ¤ì¤ë¿Íµ¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Snow Man¤Ï¥À¥ó¥¹¥¹¥¥ë¤¬¹â¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ð¤«¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âº´µ×´Ö¤µ¤ó¤Ï¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ç¡¢¥Ð¥¯Å¾¤ä¥Ð¥¯Ãè¤Ê¤É¤Î¥¢¥¯¥í¥Ð¥Ã¥È¤¬ÆÀ°Õ¤Ç¤¹¡£º´µ×´Ö¤µ¤ó¤Î¥À¥ó¥¹¤Ï¥¥ì¤¬¤¢¤ê¡¢ºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿É½¾ð¤«¤é¿§µ¤¤ò´¶¤¸¤µ¤»¡¢Ã¯¤¬¸«¤Æ¤âÈþ¤·¤¤¤È»×¤¨¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢²ÎÈÖÁÈ¤ä¡Ø¤½¤ìSnow Man¤Ë¤ä¤é¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ç¤âÈäÏª¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø²»³Ú¤ÎÆü2024¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥À¥ó¥¹¥Ð¥È¥ë´ë²è¤Ç¤Ï¡¢¥ª¥¿·Ý¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¥¢¥¯¥í¥Ð¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¥À¥ó¥¹¤ò¤ß¤»¤Æ¹âÉ¾²Á¤òÆÀ¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥ó¥¹¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤òÁý¤ä¤»¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤¤¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Îº´µ×´Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¯¥»¤¬¶¯¤¤Ìò¤òÆÀ°Õ¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¸ø³«¤Î±Ç²è¡Ø¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¡Ù¤Ç¤Ï¶¸µ¤¤Î¥¹¥È¡¼¥«¡¼¤ò±é¤¸¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¸«»ö¤ËÉÔµ¤Ì£¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òºî¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£É½¾ð¤ä¥»¥ê¥Õ¤Î¶¯¼å¤Ç¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òÉ½¸½¤¹¤ë¤Î¤¬¤¦¤Þ¤¯¡¢¾¯¤·ÀßÄê¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤¿Ìò¤Ç¼ÂÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£º£¸å¡¢¡Ø¥Ê¥¤¥È¥Õ¥é¥ï¡¼¡Ù¡Ø¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥º¡Ù¤È°ì¶ÚÆì¤Ç¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Î¸ø³«¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¥Ö¥ì¡¼¥¯¤¹¤ë²ÄÇ½À¤âÈë¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Çº´µ×´Ö¤µ¤ó¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò²òÀâ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Â¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ê³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤É¤Î³èÆ°¤Ç¤â¹â¤¤¥¹¥¥ë¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£ÂçÌö¿Ê¤òÂ³¤±¤ëSnow Man¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥ª¡¼¥ë¥é¥¦¥ó¥À¡¼¤È¤·¤ÆºÍÇ½¤ò¤ß¤»¤ëº´µ×´Ö¤µ¤ó¡£º£¸å¤â³èÌö¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤³¤Îµ»ö¤Î¼¹É®¼Ô¡§
¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ
Ä¹Ç¯¤ËÅÏ¤Ã¤Æ¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ç¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡¢¾ðÊóÈÖÁÈ¤Ê¤É¤òÀ©ºî¡£¤½¤Î¸å¡¢¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤ÎÊÔ½¸¡¦¥é¥¤¥¿¡¼¤ËÅ¾¿È¡£·ÝÇ½¾ðÊó¤ËÀºÄÌ¤·¡¢½µ´©»ï¡¢¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ä·ÝÇ½¿Í¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥é¥à¤Ê¤É¤ò¼¹É®¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡Ö¤æ¤ë¤Þ¡×¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ë¡£
(Ê¸:¤æ¤ë¤Þ ¾®ÎÓ)
