1977Ç¯11·î15Æü¡¢Åö»þÃæ³Ø1Ç¯À¸¤À¤Ã¤¿²£ÅÄ¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤¬²¼¹»ÅÓÃæ¤ËÙÇÃ×¤µ¤ì¤¿¸½¾ì¤Ç¤¹¡£
´±Ë¼Ä¹´±¤Ï¤á¤°¤ß¤µ¤ó¤Î²ÈÂ²¤Î°ÆÆâ¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é»ë»¡¤·¡¢¡ÖÍýÉÔ¿Ô¤Ê¤³¤Î»ö·ï¤ò°ä´¸¤Ë»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
(ÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±)
¡Ö¿ÍÌ¿¤Ë¤«¤«¤ï¤ëÙÇÃ×ÌäÂê °ì¹ï¤âÁá¤¯²ò·è¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
µ¢¹ñ¤òÂÔ¤ÁÂ³¤±¡¢¤½¤ì¤¬²Ì¤¿¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤Î48Ç¯´Ö¡£²ÈÂ²¤Ï¿·¤¿¤ÊÀ¯¸¢¤Ë´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
