¡ØONE PIECE¡Ù¡ß¡Ö¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë¡×¤¬¥³¥é¥Ü¡ª¡¡ÅÐ¾ì¥¥ã¥é¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¤ä¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤òÅ¸³«¤Ø
¡¡¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¡Ö¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë¡×¤Ï¡¢12·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë15»þ00Ê¬¤«¤é¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡ØONE PIECE¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¾¥í¤Î»°ÅáÎ®¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¡ª¡¡¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼°ìÍ÷
¢£1ÃÆ¤ÏÁ´7ÉÊ¤òÄó¶¡
¡¡º£²óÂè1ÃÆ¤ÈÂè2ÃÆ¤ËÊ¬¤±¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ºîÉÊ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÅ°ÄìÅª¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡£
¡¡Á´´ü´ÖÈÎÇä¥á¥Ë¥å¡¼¤Ë¤Ï¡¢¥ë¥Õ¥£¤ÎÂç¹¥Êª¤Î¤ªÆù¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Î¥°¥ê¥ë¤È¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤ÎÇþ¤ï¤éË¹»Ò¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¡Ö¥ë¥Õ¥£¤Î¥É¥ó¡ª¡ª¤È»³À¹¤êÆù¡¹¥°¥ê¥ë¡õÇþ¤ï¤é¥ª¥à¥é¥¤¥¹¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¡Ö¥¾¥í¤Î»°ÅáÎ®Å´ÈÄÀ¹¤ê¡×¤ä¡¢¡Ö¥µ¥ó¥¸¤Î¥ì¥Ç¥£¤ËÊû¤²¤ë¾ðÇ®¤Î¥Ú¥¹¥«¥È¡¼¥ì¡×¡¢¡Ö¥Ê¥ß¤ÎÂç¹¥¤¡¡¤ß¤«¤ó¤È¥Ù¥ê¡¼¤Î¡ØËâË¡¤ÎÅ·¸õËÀ¡Ê¥½¡¼¥µ¥ê¡¼¡¦¥¯¥ê¥Þ¡¦¥¿¥¯¥È¡Ë¡Ù¥Ñ¥Õ¥§¡×¤Î4ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Âè1ÃÆ¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤Æ¡Ö¥¦¥½¥Ã¥×¤Î¤ªÆ¦¤¿¤Ã¤×¤ê¥Ý¥Ã¥×¥°¥ê¡¼¥ó¥¿¥³¥ß¡¼¥È¥É¥ê¥¢¡×¤ä¡¢¡Ö¥Õ¥é¥ó¥¡¼¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡ù¥ß¡¼¥È¥Û¥Ã¥È¥É¥Ã¥°¡Á¥³¡¼¥é¤È¶¦¤Ë¡Á¡×¡¢¡Ö¥Ö¥ë¥Ã¥¯¤Î¥è¥Û¥Û¥Û¢ö¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¤È¹ÈÃã¥¼¥ê¡¼¤Î¥Ñ¥Õ¥§¡×¤¬¤½¤í¤¦¤Û¤«¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¡ÖONE PIECE¡ß¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ª¡¼¥É¥Ö¥ë¡×¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¡¢¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼1ÉÊÃíÊ¸¤Ë¤Ä¤¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡×¤ò1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¸ø¼°¥¢¥×¥ê¡õSNS¤«¤é»²²Ã¤Ç¤¤ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤ä¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°Å¹ÊÞ¤ÎÅÐ¾ì¡¢¤½¤·¤Æºî¼Ô¤ÎÈøÅÄ±É°ìÏº¤Î½Ð¿ÈÃÏ¤Ç¤¢¤ë·§ËÜ¡¦·§ËÜ»ÔÆâ¤Ç¤Ï¥³¥é¥Ü¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥é¥Ã¥Ô¥ó¥°ÅÅ¼Ö¤¬±¿¹ÔÍ½Äê¤À¡£
¡¡¤Ê¤ªËÜ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î³«ºÅ´ü´Ö¤Ï¡¢Âè1ÃÆ¤¬12·î2Æü¡Ê²Ð¡Ë15»þ00Ê¬¡Á12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë15»þ00Ê¬¤Þ¤Ç¡¢Âè2ÃÆ¤¬12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë15»þ00Ê¬¡Á2026Ç¯1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë15»þ00Ê¬¤Þ¤Ç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
