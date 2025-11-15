¡ÖµÒÀÊ¤Ç·ÈÂÓ¤¬ÌÄ¤Ã¤¿»þ¤Ë·Ý¿Í¤¬¥¤¥¸¤ë¤Î¤Ï¡Ä¡×àµÒÀÊ¤Î¥Þ¥Ê¡¼áÍî¸ì²È¤ÎàËÜ²»Åê¹Æá¤ËÈ¿¶Á¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¡×¡Ö·É°Õ¤ò»ý¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×
Íî¸ì¤ÎµÒÀÊ¤Ç¤Îà¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿á¤Ë¶ì¸À
¡¡½÷ÀÍî¸ì²È¤ÎÌø²È²Ö¤´¤á¤¬SNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿à´ÑÍ÷»þ¤Î¥Þ¥Ê¡¼á¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸Æ¤Ó¤«¤±¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡²Ö¤´¤á¤ÏX¤Ë¡ÖµÒÀÊ¤Ç·ÈÂÓ¤¬ÌÄ¤Ã¤¿»þ¤Ë·Ý¿Í¤¬¥¤¥¸¤Ã¤¿¤ê¥Í¥¿¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢Â¾¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Î¶õµ¤¤ò²õ¤µ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ç¡¢µö¤·¤Æ¤ëÌõ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÅê¹Æ¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ì¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¸ý±é¤Çµ¯¤³¤Ã¤¿¤Ç¤¢¤í¤¦»öÎã¤Ë¤Ä¤¤¤Æà±é¼ÔÂ¦á¤ÎÎ©¾ì¤Ç°ìÉô¤Î´ÑµÒ¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤ËÂÐ¤·¤Æ¶ì¸À¤òÄè¤·¤¿¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ï1Æü¤Ç180Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë±ÜÍ÷¿ô¤òµÏ¿¤¹¤ëÂ¿¤¯¤ÎÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡ÖËÜÅö¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¡×¡Ö±é¼Ô¤µ¤ó¤ËÌÈ¤¸¤Æ¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¤À¤±¤ÇÂ¾¤ÎµÒ¤âµö¤·¤Æ¤Ê¤¤¤¾¡×¡Ö¥¤¥¸¤é¤ì¤Æ¾Ð¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´ª°ã¤¤¤·¤Æ´î¤Ö¤ä¤Ä¤¬ËÜÅö¤Ë¤¤¤ë¤«¤é¤Í¡×¡Ö´ÑÍ÷Á°¤ËÅÅ¸»¤òÀÚ¤ë¡£Å°Äì¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö´Ø·¸¼ÔÀÊ¤Ç¤âÌÄ¤ë»þ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÍî¸ì¤Ë¸Â¤é¤º¡¢¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÉñÂæ·Ý½Ñ¤Ë·É°Õ¤ò»ý¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2009Ç¯¤ËÌø²È²ÖÎÐ¤ËÆþÌç¤·¤¿²Ö¤´¤á¤Ï24Ç¯¤Ë¿¿ÂÇ¾º¿Ê¡£²øÃÌÈ¸¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¼ÂÎÏÇÉ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤òÇî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£