ÍÄ¤¤»Ò¤òÏ¢¤ì¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ø¡ÖÉ×¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ½õ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡É×¤Ï6ºÐÇ¯²¼¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¡Ä¡£¹âÎð½Ð»º·Ð¤¿45ºÐ¥â¥Ç¥ë¤Îà²ÈÂ²¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼á»Ñ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö²ÈÂ²¤ÇÅìµþ¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ë¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¥é¥ó¥É¤Ç³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï²¡ÀÚ¤â¤¨¡£¡Ö¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤Î¥Ä¥ê¡¼¤Ï»Ò¤É¤â¤Îº¢¤«¤éÂç¹¥¤¡£Åß¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò¤¿¤Ã¤×¤êÌ£¤ï¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤È½¼¼Â¤·¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢¡Öº£²ó¤ÏÉ×¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ÆËÜÅö¤Ë½õ¤«¤Ã¤¿¤±¤É(Á°²ó¤Ï¥ï¥ó¥ª¥Ú)¡¢¤Þ¤¢¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡¼¡ª¡×¤ÈÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÌ¼¤Á¤ã¤ó¸å¤í»Ñ¤Ç¤â²Ä°¦¤¤¡×¡ÖÃçÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¹¤´¤¤Á¢¤Þ¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö¤È¤Æ¤â¥Ç¥£¥º¥Ë¡¼¤¬¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡Ö¥Ñ¥Ñ¤È²á¤´¤»¤ë»þ´Ö¤¬Áý¤¨¤Æ´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡²¡ÀÚ¤Ï2016Ç¯¤Ë¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÎÍ°°æ½¨¾Ï(39)¤È·ëº§¡£18Ç¯¤Ë38ºÐ¤ÇÂè1»Ò¡¢21Ç¯¤Ë41ºÐ¤ÇÂè2»Ò¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£Í°°æ¤Ï2004Ç¯¤Ë¥É¥é¥Õ¥È£±°Ì¤Çºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¤ØÆþÃÄ¡£09Ç¯¤ËÂôÂ¼¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£14Ç¯¤Ë¤ÏÀéÍÕ¥í¥Ã¥Æ¥Þ¥ê¡¼¥ó¥º¤ØÆþÃÄ¡£2020Ç¯¤«¤éÅìËÌ³ÚÅ·¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¤Ë½êÂ°¤·¡¢4ÅÙÌÜ¤ÎºÇÂ¿¾¡Íø¤ò³ÍÆÀ¡£2023Ç¯¤«¤é¤ÏÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£