ÆÑ¾®ËÒ»Ô¤Ç¤¤ç¤¦¡Ê£²£°£²£µÇ¯£±£±·î£±£µÆü¡Ë¸á¸å¡¢2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤¬Ç³¤¨¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
²Ð¤Ï¤ª¤è¤½2»þ´ÖÈ¾¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤³¤Î²Ð»ö¤Ë¤è¤ë¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
½»Âð¤«¤éÎ©¤Á¾å¤ëÇò¤¤±ìー²Ð»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤ÏÆÑ¾®ËÒ»ÔÀ¡ÀîÄ®6ÃúÌÜ¤Î2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤Ç¤¹¡£
¸á¸å1»þ¤´¤í¡¢ÉÕ¶á¤Î½»Ì±¤«¤é¡Ö2³¬¤«¤é±ê¤È±ì¤¬¸«¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î²Ð»ö¤Ç·úÊª¤ÎÆâÉô¤¬¾Æ¤±¡¢²Ð¤Ï¤ª¤è¤½2»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î½»Âð¤Ë¤Ï80Âå¤ÎÃËÀ¤ò´Þ¤à¤¢¤ï¤»¤Æ5¿Í¤¬Êë¤é¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åö»þ½»Âð¤Ë¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
·Ù»¡¤Ï½»¿Í¤«¤éÏÃ¤òÊ¹¤¯¤Ê¤É¤·¤Æ½Ð²Ð¤·¤¿¸¶°ø¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£