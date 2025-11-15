ºÆ¤Ó¡ÖºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¡×MLB¤Î22ºÐ¥ë¡¼¥¡¼¤¬ÉÍÊÕ¤Ç¥×¥í¥Ý¡¼¥º¡¡¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥¹¥¿¡¼¥È¡¦WS¤Ç¤ÏÂçÃ«æÆÊ¿¤«¤é»°¿¶
MLB¡¦¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥¤¥§¥µ¥Ù¡¼¥¸Åê¼ê¤¬ÆüËÜ»þ´Ö15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤¬À®¸ù¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¥¤¥§¥µ¥Ù¡¼¥¸Åê¼ê¤¬ÉÍÊÕ¤ÇÎø¿Í¤òÁ°¤ËÊÒÉ¨¤ò¤Ä¤¡¢»ØÎØ¤òº¹¤·½Ð¤¹¤ÈÎø¿Í¤Ï¶»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë»ØÎØ¤ò¤Ï¤á¤¿º¸¼ê¤Î¼Ì¿¿¤âÅê¹Æ¤·Îø¿Í¤òÊú¤¾å¤²¡¢¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ÎÀ®¸ù¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß22ºÐ¤Î¥¤¥§¥µ¥Ù¡¼¥¸Åê¼ê¤Ï2024Ç¯¡¢¥É¥é¥Õ¥È1½äÌÜ¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤ËÆþÃÄ¡£¥Þ¥¤¥Ê¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¥·¥ó¥°¥ëA¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢º£µ¨9·î¤Ë¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤È¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ï3»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ç1¾¡0ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨3.21¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤â³èÌö¤òÂ³¤±¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï3ÅÙÅÐÈÄ¡£½éÀï¤ÎÀèÈ¯¤òÇ¤¤µ¤ì¤ë¤È4²ó2¼ºÅÀ¤Ç¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Áª¼ê¤«¤é»°¿¶¤òÃ¥¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¡Ö¼«¿®¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËºÇ¹â¤Î½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¡Ö°ìÀ¸Ëº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¤ÂÎ¸³¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤ËÂè5Àï¤Ç¤Ï7²ó¤òÅê¤²¤Æ104µå¡¢Èï°ÂÂÇ3¡¢12Ã¥»°¿¶¡¢1¼ºÅÀ¤Ç¾¡ÍøÅê¼ê¡£Âè7Àï¤Ç¤ÏÃæ2Æü¤Ç¥ê¥ê¡¼¥ÕÅÐÈÄ¤·¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ËÎ©¤ÁºÉ¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£