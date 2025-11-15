²ÃÆ£Ãã 82ºÐ¡Ö¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡¡ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤«¤é²óÉü¤òÊó¹ð¡¡É×ÉØ¤½¤í¤Ã¤Æ¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼½Ð±é¤Ø¡¡
¥¶¡¦¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼¥º¤Î²ÃÆ£Ãã¤µ¤ó¡Ê82¡Ë¤¬¡¢15Æü¤Ë¼«¿È¤Î¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÂÎÄ´¤¬²óÉü¤·¡¢16Æü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¡¢10Æü¤Ë½êÂ°»öÌ³½ê¤Î¸ø¼°X¤Ç¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á12Æü¤ËÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥¶¡¦¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼¥ºÅ¸¡Ù¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î½Ð±é¤ò¸«¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£15Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¸ø¼°X¤Ç¡¢²ÃÆ£¤µ¤ó¤Ï¡Ö³§¤µ¤ó¿´ÇÛ¤ª¤«¤±¤·¤Æ¡¡¤¹¤ó¤º¤ì¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢16Æü¤Ë¹Åç¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ØºÊ¤Î°½ºÚ¤µ¤ó¡Ê37¡Ë¤È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£