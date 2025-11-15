¡ÚÂÎÁà¡ÛÃË»Ò¤Ï²¬¿µÇ·½õ¤ÎÆÁ½§²ñ¤¬V4¡¡¶¶ËÜÂçµ±¤Î¥»¥ó¥È¥é¥ëS¤Ï2°Ì¡¡Á´ÆüËÜÃÄÂÎÁª¼ê¸¢
¡¡¡þÁ´ÆüËÜÂÎÁàÃÄÂÎÁª¼ê¸¢¡Ê2025Ç¯11·î15Æü¡¡·²ÇÏ¡¦¹âºê¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë
¡¡ÃÄÂÎ2ÈÉ¤Î¶¥µ»¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃË»Ò¤ÏÆÁ½§²ñÂÎÁà¥¯¥é¥Ö¤¬²÷¾¡¤·¡¢4Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£¥Ñ¥ê¸ÞÎØ3´§¤Î²¬¿µÇ·½õ¡Ê22¡Ë¤Ï3¼ïÌÜ¤Ç±éµ»¤ò¤·¡¢¤Ä¤êÎØ¤Ç¤ÏÁ´ÂÎ1°Ì¤ÎÆÀÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡6Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÍ¥¾¡¤òÁÀ¤Ã¤¿¥»¥ó¥È¥é¥ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï2°Ì¡£10·î¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¸Ä¿ÍÁí¹ç3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¶¶ËÜÂçµ±¡Ê24¡áÆüËÜÀ¸Ì¿¡Ë¤ÏÁ´6¼ïÌÜ¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢Ê¿¹ÔËÀ¡¢Å´ËÀ¤Ç¥ß¥¹¤¬½Ð¤ÆÍ¥¾¡¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡½÷»Ò¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤ÐÂÎÁà¥¯¥é¥Ö¡½ngc¤¬Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¡£½éÍ¥¾¡¤òÁÀ¤Ã¤¿½çÂç¤Ï2°Ì¤À¤Ã¤¿¡£