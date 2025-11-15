ÂçÊ¬¹â¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ëÎÅÍÜÁª¼ê¤¬½Ð¾ì¡¡¸©¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¡¢´ÆÆÄ¤ò¸·½ÅÃí°Õ
¡¡ÂçÊ¬¸©¥µ¥Ã¥«¡¼¶¨²ñ¤Ï15Æü¡¢Á´¹ñ¹â¹»¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¸¢ÂçÊ¬Í½Áª¤Î½à·è¾¡¤Ç¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤ÎÎÅÍÜ´ü´ÖÃæ¤Î3Áª¼ê¤ò½Ð¾ì¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ÂçÊ¬¹â¥µ¥Ã¥«¡¼Éô¤Î²¬¾¾¹î¼£´ÆÆÄ¡Ê47¡Ë¤ò¸·½ÅÃí°Õ¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£Æ±¹»¤Ï16Æü¤Î·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²¬¾¾´ÆÆÄ¤¬ÅöÌÌ»ØÆ³¤«¤é³°¤ì¡¢·è¾¡¤Î²ñ¾ì¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤Ê¤É¤ÎÁ¼ÃÖ¤¬¼è¤é¤ì¤¿¤¿¤á¡¢»î¹ç¤ÏÍ½ÄêÄÌ¤ê¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡¶¨²ñ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2¡Á3Ç¯¤Î3Áª¼ê¤Ï8Æü¤Î½à·è¾¡¤Ë¤¤¤º¤ì¤âÅÓÃæ½Ð¾ì¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¤ËØí´µ¤·¡¢Ç®¤Ï²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢³Ø¹»¤ò½ÐÀÊÄä»ßÃæ¤À¤Ã¤¿¡£²¬¾¾´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¥¤¥ó¥Õ¥ë¤Î·Ð²áÁ¼ÃÖ¤Î¾ÜºÙ¤Ï¤¦¤í³Ð¤¨¤À¤Ã¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£