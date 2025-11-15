ÀÖÀ±·û¹¡¢¡È¤¤¤ÞÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ¤¤¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¡É¤À¤È»×¤¦Áª¼ê¤È¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡Ä¡×
¸µ¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤ÇÌîµå²òÀâ¼Ô¤ÎÀÖÀ±·û¹»á¤¬¡¢YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ØÀÖÀ±·û¹¤ÎÆþ¤Ã¤Æ¤Í¤§¡¼¤ó¤À¤è!¡Ù¤Ç4Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿Æ°²è¤Ë½Ð±é¡£¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¶áÆ£·ò²ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
ºå¿À¤È¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤¬Àï¤Ã¤¿º£¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿ÀÖÀ±»á¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡ÖËÍ¤¬4ÀïÌÜ¤ò²òÀâ¤·¤Æ¤¿¤È¤¤â¡¢ÂçÄÅ¤¯¤ó¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÎÉ¤¯¤Æ¡£¤Ç¡¢¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç¡¢¤â¤¦1¥¤¥Ë¥ó¥°¤¯¤é¤¤¤¤¤¯¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¤Ç¡¢ÂåÂÇ¤Ç¶áÆ£¤¯¤ó¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦¥·¡¼¥ó¤Ë²þ¤á¤ÆÃåÌÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¤¢¤½¤³¤Î¾¡Éé´ª¤È¤¤¤¦¤«¡£¤³¤ì¤Ï·ë²ÌÏÀ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êº£¡¢ÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ¤¤¤¤¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ã¤Æ¶áÆ£¤¯¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡£¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÎ¨¤¬¤â¤Î¤¹¤´¤¯¹â¤¤¤«¤é¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢ºÝ¤É¤¤¤È¤³¤í¤Ç¹¶¤á¤Æ¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð2¥Ü¡¼¥ë¡¢3¥Ü¡¼¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¤â¤¦Êâ¤«¤»¤è¤¦¤È¡£¼¡¤ÎÌøÅÄ¤¯¤ó¤Ç¾¡Éé¤·¤è¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤À¤±¤É¡×¤È¿ä»¡¤¹¤ë¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖËÍ¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤ÈÃæÅÓÈ¾Ã¼¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Êâ¤«¤»¤ë¤ó¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Êâ¤«¤»¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Ð¥Ã¥È¤ÎÅö¤¿¤ë¥¾¡¼¥ó¤ËÅê¤²¤¿¤é¡¢¶áÆ£¤¯¤ó¤ÏÂÇ¤Ä¤è¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬¤¤¤¤¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¤¢¤¯¤Þ¤Ç¤â·ë²ÌÏÀ¤À¤È¶¯Ä´¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¡Ö¤¿¤ÀËÍ¤Ï¡¢²¿¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤«¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤Î¾ìÌÌ¤Ç(ºå¿À¤Î¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤¬)¤¢¤ì¤À¤±¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿ÂçÄÅÁª¼ê¤òÊÑ¤¨¤¿¤³¤È¡£¤¢¤½¤³¤Ç¾¡ÉéÅÀ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¿¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤ÎºÓÇÛ¤¬¡¢·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÊÔ½¸ÉôMEMO¡Û
¡ØÀÖÀ±·û¹¤ÎÆþ¤Ã¤Æ¤Í¤§¡¼¤ó¤À¤è!¡Ù¤Ï¡¢¡ÖLITEVIEW¡×¥¢¥×¥ê¤ÇËè½µ·îÍË(20:00¡Á20:30)¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²»À¼ÈÖÁÈ¡£¡ØGoing! Sports&News¡Ù(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï)¤ä¡Ø¾ðÊó¥é¥¤¥Ö ¥ß¥ä¥Í²°¡Ù(ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó)¤Ê¤É¤ÇÌîµå²òÀâ¼Ô¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëÀÖÀ±·û¹»á¤¬¡¢¡È¤Ê¤é¤Ç¤Ï¡É¤ÎÌîµå¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£ÈÖÁÈ¤Ë¤ÏÉÔÄê´ü¤Ç¥²¥¹¥È¤âÅÐ¾ì¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¡¢ßÀÃæ¼£»á¤äÈ¬ÌÚÍµ»á¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëºå¿À¤ÎOBÁª¼ê¤ä¡¢¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤ÎT-²¬ÅÄ¤äÃæÀî·½ÂÀ¤é¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¤Î¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈÈÇ¤¬ÇÛ¿®Ãæ¡£
