¡¡£±£±·î£±£µÆü¤ÎÊ¡Åç£¸£Ò¤Ç¥¢¥ª¥é¥¡Ê²´£µºÐ¡¢Èþ±º¡¦ÅÄÂ¼¹¯¿Î±¹¼Ë¡¢Éã¥´¡¼¥ë¥É¥·¥Ã¥×¡Ë¤Ï¡¢£²¼þÌÜ¤Î¸þ¤³¤¦ÀµÌÌ¤Ç¸Î¾ã¤òÈ¯¾É¤·Å¾ÅÝ¡£º¸Âè£±»Ø´ØÀá³«ÊüÀÃ¦±±¤È¿ÇÃÇ¤ò¼õ¤±¡¢Í½¸åÉÔÎÉ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÇòÌÓÇÏ¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á£²£°£²£²Ç¯¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿Æ±ÇÏ¤Ï¡¢£Ê£Ò£Á¤Ç¤Ï¾¡¤ÁÀ±¤òµó¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤º¡¢ÃÏÊý¤Ø¤È°ÜÀÒ¤·£²£´Àï£³¾¡¤ÎÀ®ÀÓ¤Ç¡¢£Ê£Ò£Á¤Ø¤ÎºÆÅ¾Æþ½éÀï¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ±¥ì¡¼¥¹¤Ç¥Õ¥¡¡¼¥à¥Ä¥¨¥ó¥Æ¥£¡ÊµµÅÄ²¹¿´µ³¼ê¡Ë¤Ï¡¢Àè¤Ë¶¥Áö¤òÃæ»ß¤·¤¿¥¢¥ª¥é¥¤Ë¿¨¤ì¡¢µ³¼ê¤¬ÍîÇÏ¤·¤¿¤¿¤á¶¥Áö¤òÃæ»ß¤·¤¿¡£µ³¼ê¡¢ÇÏ¤È¤â¤Ë°Û¾õ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£