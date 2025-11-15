µìÅ·ÎµÎÓ¶È¹â¤Î¸µ¹»Ä¹¤ÎºÆ¿³ÀÁµá »°¼Ò¶¨µÄ¤¬¹Ô¤ï¤ìºÛÈ½½ê¤¬¸¡»¡¤Ë¾Úµò¤Î³«¼¨Â¥¤¹¡ÊÃÏºÛÉÍ¾¾»ÙÉô¡Ë
µìÅ·ÎµÎÓ¶È¹â¹»¤Çµ¯¤¤¿Â£¼ýÏÅ»ö·ï¤Ç¡¢Íºá¤È¤Ê¤Ã¤¿¸µ¹»Ä¹¤ÎºÆ¿³ÀÁµá¤ËÈ¼¤¦»°¼Ô¶¨µÄ¤¬14Æü³«¤«¤ì¡¢ºÛÈ½½ê¤Ï¸¡»¡¤Ë¾Úµò¤Î³«¼¨¤òÂ¥¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
µìÅ·ÎµÎÓ¶È¹â¹»¤Î¸µ¹»Ä¹ ËÌÀî¹¥¿¤µ¤ó¤Ï2006Ç¯¡¢ÃæÃ«ÎÉºî¸µÅ·Îµ»ÔÄ¹¤ÎÂ¹¤ÎÂç³Ø¿äÁ¦Æþ»î¤ÇÊØµ¹¤ò¿Þ¤Ã¤¿¸«ÊÖ¤ê¤Ë¸½¶â¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¤È¤·¤ÆÍºá¤¬³ÎÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡£
14Æü¤Î»°¼Ô¶¨µÄ¤ÇÊÛ¸îÃÄ¤Ï¡¢¸½¶â¤Î¼ø¼õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤ë»þ´ÖÂÓ¤ËÃæÃ«¤µ¤ó¤¬¶ä¹Ô¤Ë¤¤¤¿¤³¤È¤ò¼¨¤¹¿·¾Úµò¤ÎÊä½¼½ñ¤òÄó½Ð¡£
ºÛÈ½½ê¤Ï¸¡»¡¤Ë¾Úµò¤Î³«¼¨¤òÂ¥¤·¡¢¼¡²ó¤Ï2026Ç¯3·î24Æü¤Ë³«¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
ËÌÀî¤µ¤ó¤Ï¡ÖºÆ¿³¤ÎÈâ¤Ï³«¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¾¡¼ê¸ý¤°¤é¤¤¤Ï³«¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤Èº£¸å¤Ø¤Î´üÂÔ¤ò½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö·ï¤Ç¤ÏÂ£ÏÅºá¤¬³ÎÄê¤·¤¿ÃæÃ«¤µ¤ó¤âºÆ¿³ÀÁµá¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬11·î4Æü¡¢Ï·¿ê¤Î¤¿¤á93ºÐ¤ÇË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£