¡¡ºÇ²¼°Ì¤ËÄÀ¤ó¤À¥í¥Ã¥Æ¤Î·ú¤ÆÄ¾¤·¤ò¿Þ¤ë¥µ¥Ö¥í¡¼¡ÊÂçÂ¼»°Ïº¡Ë¿·´ÆÆÄ¤Ï¡¢PL³Ø±à½Ð¿È¤Ç¡¢½Ð¿È¹â¹»ÊÌ¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç¤ÏÎòÂå¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Î6¿ÍÌÜ¤Î¥×¥íÌîµå´ÆÆÄ¤È¤Ê¤ë¡£¤À¤¬¡¢²áµî¤Ë»Ø´ø¤ò¼¹¤Ã¤¿5¿Í¤ÎOB´ÆÆÄ¤¬¤¤¤º¤ì¤â·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö¡ÈÉé¤ÎÏ¢º¿¡É¤ò»ß¤á¤é¤ì¤ë¤«¡×¤È¡¢ÊÌ¤Î°ÕÌ£¤Ç¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤Ï¡¢PL³Ø±à¤ÈÊÂ¤ó¤ÇÎòÂåºÇÂ¿¤Î¥×¥íÌîµå´ÆÆÄ¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¤É¤Î¹â¹»¤«¡©¡¡½Ð¿È¹â¹»ÊÌ¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¡Úµ×ÊÝÅÄÎ¶Íº/¥é¥¤¥¿¡¼¡Û
¡¡PL³Ø±à¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢2016Ç¯²Æ¤òºÇ¸å¤ËÌîµåÉô¤¬µÙÉô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¸½ºß¤Ç¤â¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Î½Ð¿È¹â¹»ÊÌ¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÊOB¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ï77¿Í¤Ç¡¢°ÍÁ³¥È¥Ã¥×¤ÎºÂ¤ò¼é¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢Æ±¹»½Ð¿È¤Î¥×¥íÌîµå´ÆÆÄ¤â¡¢Èø²Ö¹âÉ×¡Ê2010¡Á11Ç¯¡¦²£ÉÍ¡Ë¡¢Ê¿ÀÐÍÎ²ð¡Ê2019Ç¯¡¦³ÚÅ·¡Ë¡¢Î©Ï²ÏÂµÁ¡Ê2022¡Á24Ç¯¡¦ÃæÆü¡Ë¡¢¾¾°æ²ÔÆ¬±û¡Ê2023¡Á24Ç¯¡¦À¾Éð¡Ë¡¢º£¹¾ÉÒ¹¸¡Ê2024Ç¯¡¦³ÚÅ·¡Ë¤Ë¡¢¥µ¥Ö¥í¡¼¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÎòÂå¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Î·×6¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢OB¤Î·¬ÅÄ¿¿À¡¡¢Ê¡Î±¹§²ðÎ¾»á¤â´ÆÆÄ¸õÊä¤ÈÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤â¤·¾Íè¼Â¸½¤¹¤ì¤Ð¡¢PL¤ÏÎòÂåÃ±ÆÈ¥È¥Ã¥×¤ËÉâ¾å¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢ËÁÆ¬¤Ç¤â¿¨¤ì¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Èø²Ö´ÆÆÄ¤ÈÎ©Ï²´ÆÆÄ¤ÏºßÇ¤Ãæ¤¹¤Ù¤ÆºÇ²¼°Ì¤Ç¤¢¤ê¡¢¾¾°æ´ÆÆÄ¤â5°Ì¤È6°Ì¡ÊÅÓÃæµÙÍÜ¡Ë¡¢Ê¿ÀÐ´ÆÆÄ¤Ï¥·¡¼¥º¥ó3°Ì¤Ç¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¿Ê½Ð¤ò¤Ï¤¿¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥·¡¼¥º¥ó4°Ì¤Îº£¹¾´ÆÆÄÆ±ÍÍ¡¢¤¿¤Ã¤¿1Ç¯¤Ç²òÇ¤¤µ¤ì¤¿¡£´ÆÆÄ5¿Í¤Î·×9¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÍ¥¾¡¤Ê¤·¡¢ºÇ²¼°Ì6ÅÙ¤È¤¤¤¦Éé¤ÎÏ¢º¿¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡10·î8Æü¤Î½¢Ç¤µ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö´Å¤µ¤ò¼è¤ê½ü¤¤¤Æ¸·¤·¤¤Îý½¬¤ò¤·¤Æ¡¢¼ã¤¤Áª¼ê¤¬±©¤Ð¤¿¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥Á¡¼¥à¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈºÆ·ú¤Ø¤ÎÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¥µ¥Ö¥í¡¼´ÆÆÄ¡£OB´ÆÆÄ5¿Í¤ÇA¥¯¥é¥¹¤ÏÊ¿ÀÐ´ÆÆÄ¤Î1ÅÙ¤À¤±¤È¤¤¤¦ÎÉ¤«¤é¤Ì¥¤¥á¡¼¥¸¤òÊ§¿¡¤Ç¤¤ë¤«¡¢ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡PL¤È¤È¤â¤Ë·×6¿Í¤Î´ÆÆÄ¤òÇÚ½Ð¤·¡¢ÎòÂå¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Ç¸ª¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¹Åç¸©¤ÇÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥é¥¤¥Ð¥ëÆ±»Î¤È¤·¤Æ¤·¤Î¤®¤òºï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¹ÎÍ¤È¹Åç¾¦¤ÎÎ¾¸Å¹ë¤À¡£
¡¡¹ÎÍ¤Ï¡¢²ÃÆ£´îºî¡Ê1942¡Á44Ç¯¡¦Æî³¤¡¢¶áµ¦ÆüËÜ¡Ë¡¢ÇòÀÐ¾¡Ì¦¡Ê1953¡Á60Ç¯¡¢63¡Á65Ç¯¡¦¹Åç¡Ë¡¢ÌçÁ°¿¿º´¿Í¡Ê1961¡Á62Ç¯¡¦¹Åç¡Ë¡¢´äËÜµÁ¹Ô¡Ê1956¡Á60Ç¯¡¦Åì±Ç¡¢65¡Á66Ç¯¡¦¶áÅ´¡Ë¡¢Ç»¿Í¾Ä¡Ê1961¡Á62Ç¯¡¦ÃæÆü¡¢67¡Á71Ç¯¡¦Åìµþ¡¢¥í¥Ã¥Æ¡Ë¡¢¶âËÜÃÎ·û¡Ê2016¡Á18Ç¯¡¦ºå¿À¡Ë¤Î·×6¿Í¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¤¦¤ÁÍ¥¾¡·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢¥í¥Ã¥Æ»þÂå¤Î1970Ç¯¤Ë´ÆÆÄÄÌ»»6Ç¯ÌÜ¤Ç¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò¼Â¸½¤·¤¿Ç»¿Í´ÆÆÄ¤À¤±¤Ç¤¢¤ë¡£¡È²¦Äç¼£¥·¥Õ¥È¡É¤ò½é¤á¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿ÇòÀÐ´ÆÆÄ¤â¡¢ÄÌ»»11Ç¯´Ö¤ÇºÇ¹â°Ì4°Ì¡Ê5²ó¡Ë¤Ç¤¢¤ê¡¢A¥¯¥é¥¹Æþ¤ê¤ÎÈá´ê¤ò¼Â¸½¤Ç¤¤º¤Ë½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¹Åç¾¦¤Ï¡¢ÉÍºê¿¿Æó¡Ê1948¡Á53Ç¯¡¦ºåµÞ¡¢54¡Á55Ç¯¡¦¹â¶¶¡¢63Ç¯¡¦¹ñÅ´¡Ë¡¢ÀÐËÜ½¨°ì¡Ê1950¡Á53Ç¯¡¦¹Åç¡Ë¡¢Äá²¬°ì¿Í¡Ê1946¡Á68Ç¯¡¦¥°¥ì¡¼¥È¥ê¥ó¥°¡¢Æî³¤¡Ë¡¢»³ËÜ°ìµÁ¡Ê1982¡Á83Ç¯¡¦¥í¥Ã¥Æ¡Ë¡¢»°Â¼ÉÒÇ·¡Ê1994¡Á98Ç¯¡¦¹Åç¡Ë¡¢Ã£Àî¹¸Ë¡ÊËÜÌ¾¡¦¸÷ÃË¡¢1999¡Á2000Ç¯¡¦¹Åç¡Ë¤Î·×6¿Í¡£
¡¡¤³¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢¥×¥ì¡¼¥¤¥ó¥°¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼»þÂå¤â´Þ¤á¤Æ23Ç¯´Ö¤ÎÄ¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ê´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢Æî³¤»þÂå¤Ë2ÅÙ¤Î¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢Í¥¾¡11²ó¤òµÏ¿¤·¤¿Äá²¬´ÆÆÄ¤Î¼ÂÀÓ¤¬È´¤¤ó¤Ç¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤À¤¬¡¢Â¾¤Î5´ÆÆÄ¤Ï1ÅÙ¤âÍ¥¾¡·Ð¸³¤¬¤Ê¤¯¡¢PL¤â´Þ¤á¤ÆÎòÂå¥È¥Ã¥×¥¿¥¤¤Î6¿Í¤ò¿ô¤¨¤ë3¹»¤Î¤¤¤º¤ì¤â¡¢Í¥¾¡´ÆÆÄ¤Ï°Õ³°¤Ë¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ë¡£
¡¡4°Ì¤Ï¾¾»³¾¦¤È»Ô¿À¹Á¤¬5¿Í¤ÇÊÂ¤Ö¡£
¡¡¾¾»³¾¦¤Ï¡¢Æ£ËÜÄêµÁ¡Ê1936¡Á42Ç¯¡¦µð¿Í¡¢46¡Á47Ç¯¡¦¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¢ÂÀÍÛ¡¢48¡Á56Ç¯¡¦¶âÀ±¡¢Âç±Ç¡¢57¡Á59Ç¯¡¦ºåµÞ¡¢61¡Á68Ç¯¡¦ºå¿À¡Ë¡¢¿¹ÌÐÍº¡Ê1935¡Á36Ç¯¡¦Âçºå¡¢37¡Á39Ç¯¡¦¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¡¢59Ç¯¡¦ÂçÍÎ¡Ë¡¢»ûÆâ°ìÎ´¡Ê1942Ç¯¡¦¥¤¡¼¥°¥ë¥¹¡Ë¡¢ÄÚÆâÆ»Åµ¡Ê1944Ç¯¡¦Ä«Æü¡¢46¡Á47Ç¯¡¦¥´¡¼¥ë¥É¥¹¥¿¡¼¡¢¶âÀ±¡¢52¡Á53Ç¯¡¦Ì¾¸Å²°¡Ë¡¢ÀéÍÕÌÐ¡Ê1959¡Á61Ç¯¡¦¶áÅ´¡Ë¤È¡¢¥×¥íÌîµåÁðÁÏ´ü¤òÃæ¿´¤ËÁê¼¡¤¤¤ÇOB´ÆÆÄ¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡¡·×5¥Á¡¼¥à¤ÇÎòÂåºÇÄ¹¤ÎÄÌ»»29Ç¯´Ö´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¡¢¼Â¼ÁÅª¤Êµð¿Í¤Î½éÂå´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÆ£ËÜ´ÆÆÄ¤Ï¡¢µð¿Í¡¢ºå¿ÀÎ¾µåÃÄ¤Î´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿Í£°ì¤Î¿ÍÊª¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ÀïÁ°¤Îµð¿Í»þÂå¤Ë7ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¡Ê½Õ½©2¥·¡¼¥º¥óÀ©¤â´Þ¤à¡Ë¡¢ºå¿À»þÂå¤Î1962Ç¯¤È64Ç¯¤Ë¤â¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÃ£À®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÄÌ»»3200»î¹ç¡¢1657¾¡¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÎòÂå3°Ì¡Ë¤È¤¤¤¦µ±¤«¤·¤¤¼ÂÀÓ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¸½Ìò»þÂå¤Ë¡ÖÌÔµí¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÀéÍÕ´ÆÆÄ¤Ï¡¢¶áÅ´´ÆÆÄ½¢Ç¤¸å¡¢¥Á¡¼¥à¤Î°¦¾Î¤â¡Ö¥Ñ¡¼¥ë¥¹¡×¤«¤é¡Ö¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¡×¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡£´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¤Ï3Ç¯Ï¢Â³ºÇ²¼°Ì¤È·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤Î°¦¾Î¤Ïº£¤â¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¤Ë¼õ¤±·Ñ¤¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢»Ô¿À¹Á¤Ï¡¢¤¤¤º¤ì¤âÂè°ì¿À¹Á¾¦»þÂå¤ÎOB¤Ç¤¢¤ë¡¢Æó½ÐÀî±äÌÀ¡Ê1936Ç¯¡¦¶âòÏ¡Ë¡¢±Ê°æÉðÍº¡Ê1936Ç¯¡¦ÂçÅìµþ·³¡Ë¡¢Åç½¨Ç·½õ¡Ê1936¡Á37Ç¯¡¦¶âòÏ¡Ë¡¢»°Ã«È¬Ïº¡Ê1941¡Á42Ç¯¡¦Æî³¤¡Ë¤Î4¿Í¤¬¥×¥íÌîµåÁðÁÏ´ü¤Î¥Á¡¼¥à¤òÎ¨¤¤¤¿¡£À¾³ÀÆÁÍº¡Ê1950¡Á53Ç¯¡¦¹ñÅ´¡Ë¤Ï¡¢¹ñÅ´¤Î½éÂå´ÆÆÄ¤È¤·¤Æµ²±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡6°Ì¤ÏÁá°ðÅÄ¼Â¤Ç¡¢²¬ÅÄ¸»»°Ïº¡Ê1936¡Á37Ç¯¡¢1938¡Á39Ç¯¡¦¶âòÏ¡Ë¡¢¹ÓÀîÇî¡Ê1974¡Á76Ç¯¡¦¥ä¥¯¥ë¥È¡Ë¡¢²¦Äç¼£¡Ê1984¡Á88Ç¯¡¦µð¿Í¡¢1995¡Á2008Ç¯¡¦¥À¥¤¥¨¡¼¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¡¢ÂçÌðÌÀÉ§¡Ê1996¡Á97Ç¯¡¢2007¡Á09Ç¯¡¦²£ÉÍ¡Ë¤Î4¿Í¡£
¡¡²¦´ÆÆÄ¤Ïµð¿Í¡¢¥À¥¤¥¨¡¼»þÂå¤Ë·×4ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¡ÊÆüËÜ°ì2ÅÙ¡Ë¤Ë²Ã¤¨¡¢2006Ç¯¤ÎÂè1²ó¥ï¡¼¥ë¥É¡¦¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÊWBC¡Ë¤Ç¤âÀ¤³¦°ì¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡7°Ì¤Ï·§ËÜ¹©¡¢ÆüÂç»°¡¢Áá°ðÅÄ¡¢Î¶Ã«ÂçÊ¿°Â¤¬³Æ3¿Í¤ÇÂ³¤¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤¬¾å°Ì10·æ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡3¹»¤Î¤¦¤Á¡¢·§ËÜ¹©¤ÏV9¤òÃ£À®¤·¤¿Àî¾åÅ¯¼£¡Ê1961¡Á74Ç¯¡¦µð¿Í¡Ë¡¢À¾Éð»þÂå¤Î2004Ç¯¤ËÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿°ËÅì¶Ð¡Ê2004¡Á07Ç¯¡¦À¾Éð¡¢2013¡Á17Ç¯¡¦¥í¥Ã¥Æ¡Ë¤È2¿Í¤ÎÆüËÜ°ì´ÆÆÄ¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2¿Í°Ê²¼¤Ç¤Ï¡¢Ä»À´¹â¡Ê2¿Í¡Ë¤¬¸¢Æ£Çî¡Ê1998¡Á2000Ç¯¡¦²£ÉÍ¡Ë¤È½ïÊý¹§»Ô¡Ê2015¡Á19Ç¯¡¦¹Åç¡Ë¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤âÍ¥¾¡´ÆÆÄ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÁÆ¬¤ÎPL¤Ë¼¡¤¤¤ÇÂ¿¿ô¤Î¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤òÁ÷¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë²£ÉÍ¤â¡¢³Ø¹»µÛ¼ý°ÊÁ°¤ÎµìÀ©ËÜËÒÃæ½Ð¿È¤Î´£ÅÄµ×ÆÁ¡Ê1937¡Á39Ç¯¡¦¥»¥Í¥¿¡¼¥¹¡¢1940Ç¯¡¦Íã¡¢1941Ç¯¡¦ÂçÍÎ¡¢1942¡Á43Ç¯¡¦ÂçÏÂ·³¡¢1947Ç¯¡¦ÅìµÞ¡¢1948Ç¯¡¦µÞ±Ç¡Ë¤È¡¢¼ãÎÓÃé»Ö¡Ê1942¡Á44Ç¯¡¢47¡Á49Ç¯¡¦Âçºå¡¢1953Ç¯¡¦ËèÆü¡Ë¤È2¿Í¤Î´ÆÆÄ¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½ãÁ³¤¿¤ëOB¤Ç¤Ï¡¢¾¾ºäÂçÊå»á¤¬¾Íè¤Î´ÆÆÄ¸õÊä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Âè1¹æ¤¬Ã¯¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¶½Ì£¿¼¤¤¡£
