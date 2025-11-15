¡ÚONE¡ÛÀÄÌÚ¿¿Ìé¡¡¥Õ¥§¡¼¥¹¥ª¥Õ¤Ç¼êÄÍÍµÇ·¤òÅê¤²Èô¤Ð¤¹¡ª°ì¿¨Â¨È¯¤ÇÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤â¡Ä
¡¡¥¢¥¸¥¢»Ë¾åºÇÂç¤Î³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¡ÖONE¡¡Championship¡×¡ÊONE¡Ë¤¬16Æü¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¡ÖONE173¡×¡ÊÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤ÎÁ°Æü¸ø³«·×ÎÌ¤¬¡¢15Æü¤ËÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥é¥¤¥Èµé¥ï¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤ÎÀÄÌÚ¿¿ÌéVS¼êÄÍÍµÇ·¤Î¥Õ¥§¡¼¥¹¥ª¥Õ¤Ï°ì¿¨Â¨È¯¤ÎÍðÆ®Áû¤®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Î¾Áª¼ê¤È¤â¸áÁ°10»þ¤«¤é¹Ô¤ï¤ì¤¿·×ÎÌ¤È¥Ï¥¤¥É¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Æ¥¹¥È¤ò°ìÈ¯¤Ç¥¯¥ê¥¢¡£
¡¡¸á¸å5»þ¤«¤é¤Î¸ø³«·×ÎÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÀÄÌÚ¤È¼êÄÍ¤Î¥Õ¥§¡¼¥¹¥ª¥Õ¡£
¡¡¼êÄÍ¤«¤éÀÜ¶á¤·¤ÆÄ¶¶áµ÷Î¥¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÀÄÌÚ¤¬¼êÄÍ¤òÅê¤²Èô¤Ð¤·¤¿¡£ÅÜ¤Ã¤¿¼êÄÍ¤Ï²¿ÅÙ¤âÀÄÌÚ¤ËµÍ¤á´ó¤í¤¦¤È¤·¤¿¤¬¡¢¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡¼¤Ë»ß¤á¤é¤ì¤Æ°ì¿¨Â¨È¯¤ÎÍðÆ®Áû¤®¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿ÀÄÌÚ¤ÏÉÔÅ¨¤Ê¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£