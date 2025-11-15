ÂçÃ«æÆÊ¿¡¦¿¿Èþ»Ò¤µ¤óÉ×ºÊ¤¬¾Ð´é¤Ç¡Ä¥É·³¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤¬µ®½Å3S¸ø³«¡Ö¥Ù¥¹¥È¥«¥Ã¥×¥ë¡×¡ÖºÇ¹â¡×¤ÈÂçÈ¿¶Á
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÇÆ¯¤¤¤Æ40Ç¯ÌÜ¤ÎµåÃÄ¸ø¼°¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥¹¡¼¥Õ¡¼»á¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡¢¿¿Èþ»Ò¤µ¤óÉ×ºÊ¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡¡¥¹¡¼¥Õ¡¼»á¤Ï¡ÖMVP¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡ª¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÂçÃ«É×ºÊ¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤òÀ©¤·¡¢3Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö4Æü¡Ë¤Ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÇÍ¥¾¡¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¡¢¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°MVP¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹»þÂå¤Î23Ç¯¤«¤é3Ç¯Ï¢Â³4ÅÙÌÜ¤Ç¡¢¤¤¤º¤ì¤âËþÉ¼¤Ç¤Î¼õ¾Þ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÁÇÅ¨¤Ê¼Ì¿¿¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖºÇ¹â¤Î¥¹¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¹¬¤»¤Î¤ª¤¹¤½Ê¬¤±¤òÄº¤±¤Æ¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Öbest couple¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£