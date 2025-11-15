Æ£ËÜÈþµ®¡¢É×ÉØ¥²¥ó¥«¡Ö¤·¤Þ¤¹¤è¡×¤È¹ðÇò¡¡¾±»ÊÃÒ½Õ¤¬¡Ö£³Æü¤°¤é¤¤²È½Ð¤·¤Á¤ã¤¦»þ¤â¤¢¤ë¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥ÓÉÊÀî¾±»Ê¤Î¾±»ÊÃÒ½Õ¡Ê49¡ËÆ£ËÜÈþµ®¡Ê40¡ËÉ×ºÊ¤¬15Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°11»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£É×ÉØ¤²¤ó¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¾±»Ê¡¢Æ£ËÜÉ×ºÊ¤Ë¤è¤ëÎÁÍý¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡£¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¡¢¥â¥Ç¥ë¤ÎSHIHO¡Ê49¡Ë¤¬¡ÖÃçÎÉ¤¤¤è¤Í¡¢2¿Í¥±¥ó¥«¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢2¿Í¤Ï¡Ö¤·¤Þ¤¹¤è¡×¡Ö¥±¥ó¥«¤Ï¤·¤Þ¤¹¤è¡×¤ÈÀ¼¤ò¤½¤í¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÆ£ËÜ¤¬¡Ö¡Ê¾±»Ê¤¬¡Ë3Æü¤°¤é¤¤²È½Ð¤·¤Á¤ã¤¦¤È¤¤â¤¢¤ë¡×¤ÈË½Ïª¤¹¤ë¤È¡¢¾±»Ê¤Ï¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤Þ¤¢¡Ä¡£¤â¤¦ÀÎ¤ÎÏÃ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡×¤Èº¤¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¤ò¸«¤»¤¿¡£SHIHO¤¬¡Ö¤É¤Ã¤Á¤¬ÀÞ¤ì¤ë¤Î¡©¡¡¡Ø¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡Ù¡×¤È¿Ò¤Í¤ë¤È¡¢Æ£ËÜ¤¬¡Ö¾±»Ê¤µ¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ö¤¤¤Ä¤âÀÞ¤ì¤ë¤ó¤À¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿¾±»Ê¤Ï¡Ö¤Þ¤¢¡¢¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö°¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤é¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì¤¿Æ£ËÜ¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡¢°ì±þ¡Ä¡¢°ì½ï¤ËºÇ¸å¤ª¸ß¤¤¤Ë¡Ø¤´¤á¤ó¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¾±»Ê¤Ï¡ÖºÇ¶á¤Ï¥Û¥ó¥È¤Ë¥±¥ó¥«¤·¤Æ¤â¡¢·ë¶ÉÃçÄ¾¤ê¤·¤Æ¡¢ÉáÄÌ¤ËÀ¸³è¤¹¤ë¤ó¤À¤«¤é¡¢¤³¤Î¥±¥ó¥«°ÕÌ£¤Ê¤¤¤è¤Ê¡¼¤Ã¤Æ¤ª¸ß¤¤»×¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤¹¤ë¤ÈÆ£ËÜ¤Ï¡Ö¾±»Ê¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬Âç¿Í¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥¹¥´¤¤¸À¤ï¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ØÊÌ¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¥±¥ó¥«¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é²¶¤Ï¤¤¤¯¤é¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤È»×¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¡¢¸À¤Ã¤¿¤Î¤¬¥¹¥Æ¥¤À¤Ê¡¼¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤ê¡¢¾±»Ê¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¥É¥ä´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÆ£ËÜ¤Ï¡ÖÀ¸¤Þ¤ì¤â°é¤Á¤â¡¢¤â¤Á¤í¤óÀÊÌ¤â°ã¤¦¤·¡¢Ç¯¤â°ã¤¦¤ó¤À¤«¤é¡Ä¡£°Õ¸«¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÅö¤¿¤êÁ°¤¸¤ã¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤òÂ³¤±¤¿¡£¤¹¤ë¤ÈSHIHO¤¬¡ÖÆüËÜ¤Ç°ìÈÖ¤¤¤¤É×ÉØ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤ÈÀä»¿¡£Æ£ËÜ¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤¦¤½!?¡×¡¢¾±»Ê¤Ï¡Ö¸À¤¤²á¤®¤Ç¤¹¡£¸À¤¤²á¤®¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£