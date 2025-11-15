¼íÎÄÌÈµöÊÝ»ý¤ÎµÈËÜ·Ý¿Í¤¬ÎÄ½Æ¼ê¤Ë¡ÖÎÄ´üÆÍÆþ¡×Åê¹Æ¡Ä¡Ö¥¯¥Þ¤Ë¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¡Öµ¤ÇÛ´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ÃË¡×
¼íÎÄÌÈµö¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯¤Î¤è¤¸¤ç¤¦¡Ê44¡Ë¤¬15Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£ÎÄ½Æ¤ò»ý¤Ã¤ÆÆþ»³¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤è¤¸¤ç¤¦¤Ï¼ñÌ£¤òÈ¯¿®¤¹¤ëÀìÍÑ¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¡ÖËÜÆü¤«¤éÎÄ´ü¤ËÆÍÆþ¤Ç¤¹¡£³§ÍÍ¤´°ÂÁ´¤Ë¡ª¡ª¡×¤È¥Ý¥¹¥È¡£ÀÚ¤ê³«¤«¤ì¤¿»³¤ò¥Ð¥Ã¥¯¤ËÎÄ½Æ¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤è¤¸¤ç¤¦¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡Ö¤ªÈè¤ìÍÍ¤Ç¤¹¡ª¡¡·§¤Ë¤ªµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¡Ö¤Ç¤¿¡ªÆ°Êª¤Ëµ¤ÇÛ´¶¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤ÃË¡×¡Ö·§¤Ë¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤°Æ¨¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤è¤¸¤ç¤¦¤ÏºòÇ¯8·î¤Ë½Ð±é¤·¤¿¥«¥ó¥Æ¥ì¥«¥ó¥Æ¥ì¡Ö¤ª¤«¤Ù¤í¡×Æâ¤ÇÎÄ½ÆÌÈµö¤ò¼è¤Ã¤¿·Ð°Þ¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÁêÊý±üÅÄ½¤Æó¡Ê43¡Ë¤«¤é¡Ö»Å»ö¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÆÃµ»¤¬¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¡ÖÈÓ¤ò¿©¤¨¤ëÉð´ï¤ò²¿¤«¿È¤ËÃå¤±¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤Î½õ¸À¤ò¤â¤é¤¤¡¢21Ç¯¤Ë¼íÎÄÌÈµö¤ò¼èÆÀ¡£¤è¤¸¤ç¤¦¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÎÄ¤Ç³²½Ã¶î½ü¤È¤·¤Æ¼¯¤ò·â¤Ã¤¿ºÝ¡¢¤¿¤Ã¤¿°ìÈ¯¤Ç»ÅÎ±¤á¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢°ì½ï¤ËÎÄ¤ò¤¹¤ëÀèÇÚ¥Ï¥ó¥¿¡¼¤¿¤Á¤«¤é¡ÖÅ·ºÍ¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥¬¥¯¥Æ¥ó¥½¥¯¤Ï¡¢·ëÀ®16Ç¯°Ê¾å¤ÎÌ¡ºÍ»Õ¤Ë¤è¤ëÂç²ñ¡ÖTHE SECOND¡×2ÂåÌÜ²¦¼Ô¡Ê2024Ç¯¡Ë¤È¤·¤ÆÃÎÌ¾ÅÙ¤ò°ìµ¤¤Ë¾å¤²¤¿¡£