²Î¼êÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê75¡Ë¤¬15Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥´¥Ã¥É¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¡¡¥¢¥Ã¥³¤Î¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë1000²ó¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°11»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£²¾¤Ë²Î¼ê°Ê³°¤Î»Å»ö¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¤É¤ó¤Ê¿¦¶È¤¬¤¤¤¤¤«¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¹¥Ê¥Ã¥¯¤Î¥Þ¥Þ¤¬ºÇÅ¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ÎÏÃ¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤¿¡£
63ºÐ¤Î½÷À¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ç¡¢¿ÀÆàÀî¡¦Ê¿ÄÍ¤«¤éÅìµþ¡¦¿åÆ»¶¶¤ËÄÌ¶Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ±ýÉü¤Ç3»þ´ÖÈ¾¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
ÏÂÅÄ¤ÏÄÌ¶Ð¤¹¤ë¤À¤±¤Ç±¿Æ°¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤Ç¡Ö¤É¤Ã¤«¸Û¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤Ç¡×¤Èµ¤·Ú¤Ë¤Ä¤Ö¤ä¤¤¤¿¤¬¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È³À²ÖÀµ¤Ï¡Ö¤Ï¤¨¡©¡¡¿·¤·¤¯¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ÇÆþ¤Ã¤¿ÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¡¢¤Ã¤Æ¡©¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£
ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö»ä¡¢¤½¤¦¤¤¤¦À¤³¦¤â¤Î¤¾¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£ÅÅ¼ÖÄÌ¶Ð¤·¤Æ¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È³À²Ö¤Ï¡Ö¤¤¤ä¡¢T·¯¤¬¤â¤¿¤Ê¤¤¡×¤ÈÈÖÁÈ¤Ç¡ÖT·¯¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÏÂÅÄ¤Î¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ÎÉéÃ´¤¬½Å¤¯¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£ÏÂÅÄ¤¬¡Ö¤½¤Î¤È¤¤ÏT·¯¤¤¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È³À²Ö¤Ï¡Ö¤¤¤¤¤ä¡¢T·¯¤¤¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤¬ÄÌ¶Ð¥é¥Ã¥·¥å¤Ë¤â¤Þ¤ì¤ÆÅÅ¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¿Ò¤Í¤¿¡£
¤¹¤ë¤ÈÏÂÅÄ¤¬¡Ö»ä¡¢²¿¤Î¿¦¶È¤Ë¸þ¤¤¤Æ¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡©¡¡¤â¤·¡¢¡Ê·ÝÇ½¿Í¤ò¡Ë¼¤á¤¿¤é¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£³À²Ö¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï1¸Ä¤·¤«»×¤¤¤Ä¤«¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÂ¨Åú¡£ÏÂÅÄ¤¬¡Ö²¿¡©¡×¤ÈÊ¹¤ÊÖ¤¹¤È³À²Ö¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊüÁ÷¤Ç¤Ï¤¢¤ó¤Þ¤ê¸À¤¨¤Þ¤»¤ó¤¬¡×¤È¸ý¤´¤â¤Ã¤¿¡£
ÏÂÅÄ¤¬¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¡¢ÊüÁ÷¤Ç¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡¢¤Ã¤Æ¡£ÀÎ¤Ï¸À¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤è¡¢¡È¤Ü¤¦¤ê¤ç¤¯¥Ð¡¼¡Éºî¤ë¤Ã¤Æ¡Ä¤ß¤ó¤Ê¡È¤Ü¤¦¤ê¤ç¤¯¥Ð¡¼¡É¤Ã¤Æ´ª°ã¤¤¤·¤Æ¤¿¤Î¤è¡£»ä¤Î¸À¤Ã¤Æ¤ë¡È¤Ü¤¦¤ê¤ç¤¯¥Ð¡¼¡É¤Ï¡¢¤ª¤Ð¤ó¤¶¤¤¤ò¥¥ó¥Ô¥é¤È¤«Æù¤¸¤ã¤¬¤È¤«5¡Á6ÉÊ¤ò¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Ë¾è¤Ã¤±¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¹¥¤¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¡¢²¿¤ò°û¤ó¤Ç¤â¿©¤Ù¤Æ¤â1Ëü±ß¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Î¡¢¡È¤Ü¤¦¤ê¤ç¤¯¥Ð¡¼¡É¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
³À²Ö¤Ï¡ÖÌÀÏ¯²ñ·×¤Ç¤¹¤Í¡£¤Ç¤â¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤Ï¤ª¤Ð¤ó¤¶¤¤¤òÃÖ¤¤¤Æ¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤Ç¤ªÏÃ¤Ï¤¹¤ë¤±¤ì¤É¤â¡¢»Å»ö¤ÏºÇ¾®¸Â¤Ë¤·¤Æ¡¢³Ú¤·¤¯²á¤´¤¹¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¡£ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ç¤ªµÒ¤¬°û¤à¤È¤¤Ï»ä¤Ë¤âÆþ¤ì¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£³À²Ö¤Ï¡Ö¤Ç¡¢¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤Ï³Ú¤·¤¯¿ì¤ÃÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤·¤Æ¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤¹¤è¡£¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤Ï°û¿©·Ï¤¬°ìÈÖ¸þ¤¤¤Æ¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤ÈÍý²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£