µ¤Æñ¤·¤¯¸ÉÎ©¤·¤¬¤Á¤À¤Ã¤¿¥´¥Ã¥Û¡£Ãæ³Ø¹»¤â¤ä¤á¤¿Èà¤òÊé¤¦¤Î¤Ï4ºÐÇ¯²¼¤ÎÄï¡¦¥Æ¥ª¡¿¤Þ¤ó¤¬¿ÍÊªÅÁ ¥´¥Ã¥Û¡Ê1¡Ë
¥Ñ¥ê¤Ç¤ÎºÍÇ½¤Î³«²Ö¡¢¼ªÀÚ¤ê»ö·ï¡Ä¥É¥é¥Þ¤ËËþ¤Á¤¿¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ó¤À²è²È¡¢¥Õ¥£¥ó¥»¥ó¥È¡¦¥Õ¥¡¥ó¡¦¥´¥Ã¥Û¤Î¿ÍÀ¸¤ò³¨²è¤È¶¦¤ËÆÉ¤ß²ò¤¯¡ª
À¸Á°¤ËÇä¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ï¤ï¤º¤«1Ëç¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢º£¤äÀ¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë²è²È¤È¤·¤ÆÌ¾¤òÃÎ¤é¤ì¤ë¥´¥Ã¥Û¡£¤·¤«¤·Èà¤Î¿ÍÀ¸¤Ï·è¤·¤Æ½çÉ÷ËþÈÁ¤È¤Ï¸À¤¨¤º¡¢ºÃÀÞ¤ò½Å¤Í¤Æ¼º°Õ¤Î¤¦¤Á¤Ë¤³¤ÎÀ¤¤òµî¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÈà¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÀ¸¤òÊâ¤ß¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¿ô¡¹¤ÎÌ¾ºî¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢À¤¤Ë¹¤²¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÓûÉÜ»û»Ê´Æ½¤¡¢Ãæ¸¶¤¿¤«Êæ¥¤¥é¥¹¥È¤Î½ñÀÒ¡Ø³ÑÀî¤Þ¤ó¤¬³Ø½¬¥·¥ê¡¼¥º ¤Þ¤ó¤¬¿ÍÊªÅÁ ¥´¥Ã¥Û ´õË¾¤Î¼ï¤ò¤Þ¤¤¤¿ÉÔ¶þ¤Î²è²È¡Ù¤«¤é°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
´Æ½¤¡áÓûÉÜ»û»Ê¡¢¥¤¥é¥¹¥È¡áÃæ¸¶¤¿¤«Êæ¡¿¡Ø³ÑÀî¤Þ¤ó¤¬³Ø½¬¥·¥ê¡¼¥º ¤Þ¤ó¤¬¿ÍÊªÅÁ ¥´¥Ã¥Û ´õË¾¤Î¼ï¤ò¤Þ¤¤¤¿ÉÔ¶þ¤Î²è²È¡Ù