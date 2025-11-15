¡Úµð¿Í¡Û°éÀ®1°Ì¡¦ÉÚ½Å±ÑÆóÏº¤È²¾·ÀÌó¡¡ÂÐÀï¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Î¤Ïºå¿À¡¦¶áËÜ¸÷»ÊÁª¼ê¡¡¡Èº£¤Î¼«Ê¬¤Ê¤é¤É¤³¤ËÅê¤²¤Æ¤âÂÇ¤¿¤ì¤½¤¦¤À¤«¤é¡É
¥×¥íÌîµå¡¦µð¿Í¤Ï15Æü¡¢°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤Ç»ØÌ¾¤·¤¿ÉÚ½Å±ÑÆóÏºÅê¼ê¤È²¾·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£»ÙÅÙ¶â¤Ï290Ëü±ß¡¢Ç¯Êð¤Ï400Ëü±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ê¶â³Û¤Ï¤¤¤º¤ì¤â¿äÄê¡ËÇØÈÖ¹æ¤Ï¡Ö011¡×¤Ç¤¹¡£
ÉÚ½ÅÅê¼ê¤ÏÅì³¤ÂçÁêÌÏ¡¢¹ñºÝÉðÆ»Âç¡¢¥Ð¥¤¥¿¥ë¥Í¥Ã¥È¤«¤éBC¥ê¡¼¥°¿ÀÆàÀî¥Õ¥å¡¼¥Á¥ã¡¼¥É¥ê¡¼¥à¥¹¤ò·Ð¤Æ¡¢º£²ó¡¢°éÀ®¥É¥é¥Õ¥È¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²¾·ÀÌó¤ò½ª¤¨¤Æ¤Ï¡Ö²þ¤á¤Æ¡¢¥×¥íÌîµåÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ò¼«³Ð¤·¤Æ¡¢¿Í¤È¤·¤Æ¡¢Áª¼ê¤È¤·¤Æ¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
11·î13Æü¤Ë½ªÎ»¤·¤¿µð¿Í¤Î½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ï¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¿Ø¤Ë¤â¤«¤Ê¤ê½Å¤á¤Î¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÉÚ½ÅÅê¼ê¤Ï¤·¤Ã¤«¤êµåÃÄ¸ø¼°YouTube¤Ê¤É¤Ç¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¿·¿Í¹çÆ±¼«¼ç¥È¥ì¤ä½Õ¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÂÎ¤òºî¤ê¤¿¤¤¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤ºÌÜ»Ø¤¹¤Ï»ÙÇÛ²¼·ÀÌó¤Ç¤¹¤¬¡¢1·³¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤ËÎ©¤Ã¤Æ¡¢ÂÐÀï¤·¤¿¤¤Áª¼ê¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡Öºå¿À¤Î¶áËÜ¸÷»ÊÁª¼ê¡×¤È¤¤¤¦Åú¤¨¤¬¡£²ÈÂ²¤È¤â¤Ëºå¿À¥Õ¥¡¥ó¤Ç¤è¤¯¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤Î¸½¾õ¤Ê¤é¡¢Åê¤²¤Æ¤âËÜÅö¤Ë¤É¤³¤Ç¤âÂÇ¤¿¤ì¤½¤¦¡£¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÉé¤±¤óµ¤¤Î¶¯¤µ¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ò¸ý¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£