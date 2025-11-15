¡Ö·Ú°æÂô¹â¸¶¶µ²ñ¡×¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÀ±¹ß¤ë¿¹¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×2025Ç¯11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¤«¤é³«ºÅ
·Ú°æÂô¹â¸¶¶µ²ñ¤Î¿¹¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ëÌµ¿ô¤ÎÅô¤ê¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼Åß¤Ï¶õµ¤¤¬À¡¤ßÅÏ¤ê¡¢À±¶õ¤¬Èþ¤·¤¤µ¨Àá¡£À±¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¤Ï¿¼¤¤´Ø·¸À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¡Ö·Ú°æÂô¹â¸¶¶µ²ñ¡×¤Ç¤Ï¡¢À±¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö·Ú°æÂô¹â¸¶¶µ²ñ À±¹ß¤ë¿¹¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
12·î25Æü¤«¤é¿ô¤¨¤Æ4½µ´ÖÁ°¤ÎÆüÍËÆü¡Êº£Ç¯¤Ï11·î30Æü¡Ë¤«¤é12·î24Æü¤Þ¤Ç¤Ï¥¢¥É¥Ù¥ó¥È¤È¤¤¤¤¡¢¥¤¥¨¥¹¡¦¥¥ê¥¹¥È¤ÎÀ¸ÃÂ¤òÂÔ¤ÁË¾¤àÂçÀÚ¤Ê´ü´Ö¡£¤³¤Î¥¢¥É¥Ù¥ó¥È¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÅöÆü¤Î12·î25Æü¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤Ï¡¢¶µ²ñ¤Î¿¹¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¤Û¤É¤Î¸÷¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Æ¸¸ÁÛÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¡£
¢£¥é¥ó¥¿¥ó»¶ºö
´ü´Ö¡§¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæËèÆü
»þ´Ö¡§19»þ30Ê¬¡Á21»þ30Ê¬
º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡Ö´ê¤¦¡×¤ò¾ÝÄ§¤·¤¿¡ÖWishing tree¡×¤¬ÅÐ¾ì¤µ¤é¤Ë¡¢º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡Ö´ê¤¦¡×¤ò¾ÝÄ§¤·¤¿¡ÖWishing tree¡×¤âÅÐ¾ì¡£¤¤¤¯¤Ä¤â¤Î¥¬¥é¥¹µå¤¬ÍæÀû¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¶õ¤Ø¤ÈÅÐ¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ±û¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¹¤°¿¤Ó¤ë¸÷¤ÎÃì¡£¥¬¥é¥¹µå¤ÏÍè¾ì¼Ô¤Î¡ÖÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤¦¡×»×¤¤¤òÉ½¸½¤·¡¢¸÷¤ÎÃì¤¬¤½¤Î´ê¤¤¤òÀ±¤ËÆÏ¤±¤ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ê¤Î¤À¤È¤«¡£À±¤Ë¹þ¤á¤¿´ê¤¤¤¬ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤ØÆÏ¤¯¤³¤È¤òµ§¤Ã¤ÆÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¶á¤¯¤Ç´ê¤¤»ö¤ò¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ë´¶¼Õ¤ä¹¬¤»¤ò´ê¤¦µ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¤ë¡ÖMessage of wishes¡×¡ÖMessage of wishes¡×¤Ï¡¢¶µ²ñ¤òË¬¤ì¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø´¶¼Õ¤ä¹¬¤»¤òÅÁ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡£¶µ²ñ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥ì¥¿¡¼¥»¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢Æüº¢ÅÁ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤»×¤¤¤ò¼ê»æ¤ËÄÖ¤Ã¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£½ñ¤¤¤¿¼ê»æ¤Ï¡¢À±¹ß¤ë¿¹¤ËÀß¤±¤é¤ì¤¿ÆÃÊÌ¤Ê¾ì½ê¤Ç¡¢¸ß¤¤¤ËÂ£¤ê¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢£Message of wishes
´ü´Ö¡§¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæËèÆü
¾ì½ê¡§ËÒ»Õ´Û
»þ´Ö¡§19»þ30Ê¬¡Á21»þ30Ê¬
Ëè½µÆüÍË¤È12·î24¡¦25Æü¤Ë³«ºÅ¡ÖHarmony of wishes¡×¡õ¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÎéÇÒ¡×Ëè½µÆüÍË¤È12·î24¡¦25Æü¤Ë¤Ï¡¢À±¶õ¤Î²¼¤Ç²»³Ú¤òÄÌ¤·¤ÆÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Î¹¬¤»¤ò´ê¤¦¡ÖHarmony of wishes¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¡ÖHappy Xmas¡×¡ÊJohn Lennon¡õYoko Ono¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢À±¹ß¤ë¿¹¤Ë¤¢¤¿¤¿¤«¤Ê²ÎÀ¼¤¬¶Á¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖHarmony of wishes¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Ê¤¤Æü¤Ï¡¢¶µ²ñÆâ¤Ë¤Æ¥Ï¡¼¥×¤ä¥Ð¥¤¥ª¥ê¥ó¤ÎÀ¸±éÁÕ¤òÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç¹Ô¤¦¤½¤¦¡£¤¢¤¨¤Æ±éÁÕ»þ´Ö¤Ï·è¤á¤º¡¢ÅöÆü¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¤Ê¤ó¤À¤È¤«¡£¶µ²ñ¤«¤éÍ¥¤·¤¤²»¿§¤¬Ä°¤³¤¨¤Æ¤¤¿¤éÇÁ¤¤¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡£
¢£Harmony of wishes
´ü´Ö¡§Ëè½µÆüÍË¡¢12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¡¦25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
»þ´Ö¡§19»þ35Ê¬¡Á¡¢20»þ40Ê¬¡Á¡Ê1Æü2²ó¡¢³Æ²ó15Ê¬¡Ë
¾ì½ê¡§À±¹ß¤ë¿¹¡Ö¤¢¤º¤Þ¤ä¡×¡Ê²°³°¡Ë
Æ±¤¸¤¯Ëè½µÆüÍË¤È12·î24¡¦25Æü¤Ë¡¢ËÒ»Õ¤Î¹ÖÏÃ¤È»¿Èþ²Î¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò½Ë¤¦¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÎéÇÒ¡×¤â¼Â»Ü¤·¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Î¥Æ¡¼¥Þ¡Ö´ê¤¦¡×¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¹ÖÏÃ¤È»¿Èþ²Î¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¤ª½Ë¤¤¡£ÎéÇÒ¤¬½é¤á¤Æ¤Î¿Í¤âµ¤·Ú¤Ë»²²ÃOK¡ª 12·î24Æü¤Ë¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¢£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÎéÇÒ
´ü´Ö¡§Ëè½µÆüÍË¡¢12·î24Æü¡Ê¿å¡Ë¡¦25Æü¡ÊÌÚ¡Ë
»þ´Ö¡§ 20»þ5Ê¬¡Á¡Ê20Ê¬´Ö¡Ë
¾ì½ê¡§·Ú°æÂô¹â¸¶¶µ²ñÆâ
Äê°÷¡§80Ì¾¡Ê¥¤¥Ù¥ó¥ÈÍ½Ìó¼Ô¤Î¤Ê¤«¤«¤éÃêÁª¡Ë
·Ú°æÂô¹â¸¶¶µ²ñ¤Ã¤Æ¡©Ë¤«¤Ê¼«Á³¤Î¤Ê¤«¤ËÐÊ¤à¡¢ÂçÀµ10Ç¯¡Ê1921¡Ë¤«¤é¤ÎÎò»Ë¤¢¤ë¶µ²ñ¡£ËÌ¸¶Çò½©¤äÅçºêÆ£Â¼¤éÂ¿¤¯¤ÎÊ¸²½¿Í¤¬½¸¤Ã¤¿¡Ö·Ý½Ñ¼«Í³¶µ°é¹Ö½¬²ñ¡×¤¬¶µ²ñ¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¡¢Ã¯¤Ë¤Ç¤â¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢µ¤·Ú¤Ë¶µ²ñ¤ØÍè¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¸«³Ø¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤äºÅ¤·¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ëè½µÆüÍË¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¡ÖÆüÍËÎéÇÒ¡×¤ä¡¢²Æ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ÏÁ´¹ñ¤«¤éÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤¬½¸¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£·Ú°æÂô¹â¸¶¶µ²ñ À±¹ß¤ë¿¹¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹
´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î30Æü¡ÊÆü¡Ë¡Á12·î25Æü¡ÊÌÚ¡Ë¡Ê°ìÉôÆüÄø¡¢ÃêÁªÍ½ÌóÀ©¡Ë
½»½ê¡§Ä¹Ìî¸©·Ú°æÂôÄ®À±Ìî
»þ´Ö¡§19»þ30Ê¬¡Á21»þ30Ê¬
ÎÁ¶â¡§ÌµÎÁ
Í½Ìó¡§´ü´ÖÃæ¤ÎÅÚÍË¤È12·î21¡Á25Æü¤Ï¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤éÍ×Í½Ìó
¢¨¿½¹þ´ü´Ö¤Ï2025Ç¯11·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë¤Þ¤Ç¡£1¿Í1²ó¡£
¡ü·Ú°æÂô¹â¸¶¶µ²ñ À±¹ß¤ë¿¹¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¤Î¤ßÂÐ±þ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÃêÁªÍ½ÌóÆü°Ê³°¤Ç¤â¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Î¥¹¥à¡¼¥º¤Ê°ÆÆâ¤Î¤¿¤á¡¢Íè¾ì¼Ô¾ðÊó¤Î»öÁ°ÅÐÏ¿¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡£
¡üÅ¹ÊÞ¡¦»ÜÀß¤ÎµÙ¤ß¤Ï¸¶Â§¤È¤·¤ÆÇ¯ËöÇ¯»Ï¡¦¤ªËßµÙ¤ß¡¦¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£¡¼¥¯¡¦Î×»þµÙ¶È¤ò¾ÊÎ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üµ»ö¤ÎÆâÍÆ¤Ï¼èºà»þÅÀ¤Î¾ðÊó¤Ë´ð¤Å¤¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤¬È¯À¸¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤´ÍøÍÑ¤ÎºÝ¤Ï»öÁ°¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£