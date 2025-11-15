³ÚÅ·4°Ì¤ÎÂç±ÉÍøºÈ¤¬·ÀÌó¹ç°Õ¡Ö¿Í´ÖÀ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Ê¤¤¤È±þ±ç¤µ¤ì¤Ê¤¤¡×
¡¡³ÚÅ·¤«¤é4°Ì»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤¿³ØË¡ÀÐÀî¡¦Âç±ÉÍøºÈÊá¼ê¡Ê18¡Ë¤¬15Æü¡¢Ê¡Åç¸©Æâ¤ÇÆþÃÄ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢·ÀÌó¶â3500Ëü±ß¡¢Ç¯Êð550Ëü±ß¤Ç·ÀÌó¤Ë¹ç°Õ¡Ê¤¤¤º¤ì¤â¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¿È¤¬°ú¤Äù¤Þ¤ë¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÆþÃÄ¤Þ¤Ç»þ´Ö¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦1²óµ¤¹ç¤òÆþ¤ìÄ¾¤·¤ÆÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡ÃÏ¸µÅìËÌ¤ÎÊ¡Åç¸©¤¤¤ï¤»Ô½Ð¿È¤Î18ºÐ¡£Ã´Åö¤Î¶áÆ£¥¹¥«¥¦¥È¤«¤é¡Ö°¦¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤µ¤ì¡ÖÌîµå¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¿Í´ÖÀ¤â¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È±þ±ç¤µ¤ì¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡£¤³¤Î3Ç¯´Ö¤Ç¤Î³Ø¤Ó¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥×¥íÌîµå¤ÎÀ¸³è¤Ç¤â¤·À¸¤«¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤Ë¤³¤ä¤«¤ËÏÃ¤·¤¿¡£