¡¡½÷Í¥¤Î¾¾²¼Æà½ï¡Ê40¡Ë¤¬15Æü¡¢Åìµþ¡¦¶äºÂ¾¾²°²£¤Î¾¾²°ÄÌ¤ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ÅÀÅô¼°¡ÖGINZA¡¡GILC¡¡NIGHT¡¡2025¡×¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÍÌ¾¥Ö¥é¥ó¥É¡Ö¥¢¥ë¥Þ¡¼¥Ë¡×¤Î¥·¥Ã¥¯¤Ê¹õ¤Î¥É¥ì¥¹¤Ë¡¢¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤Î¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤ä¥ê¥ó¥°¤òÃåÍÑ¤·¤¿¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¡£¡Ö¶äºÂ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¤ª¤·¤ã¤ì¤Î»ÅÊý¡×¤È¤·¡¢¡ÖÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ï¤ª¤·¤ã¤ì¤ò¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¤Û¤Û¤¨¤ó¤À¡£
¡¡¥Ö¥ì¥¹¥ì¥Ã¥È¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿¥µ¥Õ¥¡¥¤¥ä¤âÈäÏª¤·¡Ö¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«Á³Èþ¤òÈþ¤·¤¯¸«¤»¤ë¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬Â¿¤¤¡×¤È²òÀâ¡£¡Ö¥Í¥Ã¥¯¥ì¥¹¤â¶ÊÀþ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÈþ¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡¢¥«¥ë¥Æ¥£¥¨¤µ¤ó¤ËÍê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡²þ¤á¤Æ¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤òÃåÍÑ¤·¤¿´¶ÁÛ¤òÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¶ÛÄ¥¤â¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤º¤Ã¤È¸«¤Ä¤á¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È¤¦¤Ã¤È¤ê¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ±¤¤¬Á´¤¯°ã¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤â¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤Ä¤±¤¿»þ¤Î²¿¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤½Å¸ü´¶¤È¤¤¤¦¤«¡£¤¤¤Ä¤Ä¤±¤Æ¤â¡¢µ¤Ê¬¤¬¾å¤¬¤ë¤â¤Î¤À¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤È´¶³´¤Ë¿»¤Ã¤¿¡£
¡¡Åß¤Î¶äºÂ¤Î³¹¤òºÌ¤ë¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖGINZA¡¡GILC¡¡NIGHT¡¡2025¡×¤Ï¡¢º£·î15Æü¤«¤é12·î25Æü¤Þ¤Ç¡¢40Æü´Ö³«ºÅ¡£¶äºÂ¡¦Ãæ±ûÄÌ¤ê¤Î1ÃúÌÜ¤«¤é8ÃúÌÜ¤ª¤è¤Ó¡¢À²³¤ÄÌ¤ê¤Î¿ô´ó²°¶¶¤«¤é¶äºÂ4ÃúÌÜ¸òº¹ÅÀÉÕ¶á¤Þ¤Ç¡¢Ìó100´ð¤Î³¹Ï©Åô¤È¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¶äºÂ¤ò³¹¤òºÌ¤ë¡£