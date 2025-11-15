ÌÀÆü16Æü(Æü)¤âÁ´¹ñÅª¤ËÀ²¤ì¤Æ¹ÈÍÕ¼í¤êÆüÏÂ¡¡ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï¤æ¤Ã¤¯¤êÅ·µ¤²¼¤êºä
ÌÀÆü16Æü(Æü)¤âÁ´¹ñÅª¤ËÀ²¤ì¤Æ¡¢¹ÈÍÕ¼í¤êÆüÏÂ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌ³¤Æ»¤Ç¤ÏÅ·µ¤¤¬¤æ¤Ã¤¯¤ê²¼¤êºä¤ÇÌë¤Ë¤Ê¤ë¤È±«¤¬¹ß¤ê½Ð¤¹½ê¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÌÀÆü16Æü¤âÁ´¹ñÅª¤ËÀ²Å·¡¡¹ÈÍÕ¼í¤êÆüÏÂ
ÌÀÆü16Æü(Æü)¤Ï¡¢°ÜÆ°À¤Î¹âµ¤°µ¤ËÆüËÜÎóÅç¤Ï°ú¤Â³¤Ê¤¤ï¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢²Æì¤ä¶å½£¤«¤éÅìËÌ¤Î¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¥¹¥Ã¥¥ê¤È¤·¤¿ÈÕ½©¤ÎÀÄ¶õ¤¬¹¤¬¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£¹ÈÍÕ¼í¤ê¤Ê¤É¤Î¤ª½Ð¤«¤±¤ä¡¢ÀöÂõÊª¤ò´³¤¹¤Ë¤âÎÉ¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼·¸Þ»°¤Ê¤ÉÀ²¤ì¤Î»Ñ¤âÆ©¤ÄÌ¤Ã¤¿¶õ¤Î²¼¤Ç¹Ô¤¨¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÅìµþÅÔ¿´¤Ç¤Ïº£Æü15Æü(ÅÚ)¤ÈÌÀÆü16Æü(Æü)¤ÎÎ¾Æü¤È¤â±«¤ò0.5¥ß¥ê°Ê¾å´ÑÂ¬¤·¤Ê¤¤¤È¡¢9·î6Æü¤È7Æü¤ÎÅÚÆü°ÊÍè¡¢Ìó2¤«·î¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ºÇ¹âµ¤²¹¤Ïº£Æü15Æü(ÅÚ)¤ÈÂçÂÎÆ±¤¸¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆáÇÆ¤Ï29¡î¤È¿¿²ÆÆü°ìÊâ¼êÁ°¤Ç½ë¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¼¯»ùÅç¤Ï24¡î¤ÇÈ¾Âµ¤Ç¤â²á¤´¤»¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ê¡²¬¡ÁÌ¾¸Å²°¤Ï21¡îÁ°¸å¤ÇÃë´Ö¤Ï²á¤´¤·¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Åìµþ¤ä¶âÂô¡¢¿·³ã¡¢ÀçÂæ¤Ï14¡Á18¡î¤ÈÆüº¹¤·¤ÏÃÈ¤«¤¯´¶¤¸¤é¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£»¥ËÚ¤Ï10¡î¤ÈÃë´Ö¤Ç¤â¾åÃå¤¬¼êÊü¤»¤Ê¤¤´¨¤µ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ä«ÈÕ¤ÏÎä¤¨¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢ÉþÁõÁª¤Ó¤Ë¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤Þ¤¿¡¢¹ÈÍÕ¼í¤ê¤Ê¤É¤ÇÉ¸¹â¤Î¹â¤¤½ê¤Ë¤ª½Ð¤«¤±¤ÎºÝ¤Ï¡¢¸½ÃÏ¤ÎÍ½ÁÛµ¤²¹¤ò³Î¤«¤á¤Æ¡¢ÉþÁõ¤òÁª¤Ö¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶õµ¤¤Î´¥Áç¤ËÃí°Õ
À²¤ì¤ÎÅ·µ¤¤¬Â³¤¡¢´¥¤¤¤¿¶õµ¤¤ò»ý¤Ã¤¿¹âµ¤°µ¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼¾ÅÙ¤ÏÈæ³ÓÅªÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Æü15Æü(ÅÚ)¤Î16»þ¸½ºß¡¢Á´¹ñ¤ÇºÇ¤â¼¾ÅÙ¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬¹âÃÎ¸©°Â·Ý»Ô¤Ç22%¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ»Ô¤äÊ¡Åç¸©°ËÃ£»Ô¡¢°¦ÃÎ¸©ËÅÄ»Ô¤Î23%¤Ê¤É¡¢20%¡Á30%Âæ¤Î½ê¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢°¦ÃÎ¸©¤äµÜ¾ë¸©¤Ê¤É¡¢´¥ÁçÃí°ÕÊó¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë½ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÃÈË¼¤Ê¤É²Ð¤ò»È¤¦µ¡²ñ¤âÁý¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²Ð¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Î´¶À÷¼Ô¿ô¤âºòÇ¯¤ËÈæ¤ÙÁá¤¤¥Ú¡¼¥¹¤ÇÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼¼Æâ¤Î¼¾ÅÙ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤ÏÍ½ËÉ¤Î°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢²Ã¼¾´ï¤Ê¤É¤Ç´¥Áç¤òËÉ¤°¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£