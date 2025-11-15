»øJ°æÃ¼´ÆÆÄ¡Ö²¦¤µ¤ó¡¢·ª»³¤µ¤ó¤ÎÇØÈÖ¹æ¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×WBCÍ¥¾¡´ÆÆÄ¤«¤é½õ¸À¤â¡ÖÇº¤ß»ö¤âÁêÃÌ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡×
Ìîµå³¦¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÈ¯Å¸¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÀßÎ©¤µ¤ì¤¿°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í¡Öµå¿´²ñ¡×¤Ï15Æü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¤Ç½é¤á¤Æ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ë¡ÉBEYOND OH! PLAY KIDS¡É¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ïµå¿´²ñ¤Î²¦Äç¼£ÂåÉ½¡Ê85¡Ë¡¢·ª»³±Ñ¼ùÉûÂåÉ½¡Ê64¡Ë¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê50¡Ë¤¬ÅÐ¾ì¡£15Æü¡¢16Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡Ö¥é¥°¥¶¥¹ »ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º2025 ÆüËÜ vs ´Ú¹ñ¡×¤Ë¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢Ìîµå´ØÏ¢³ÆÃÄÂÎ¤ÈÏ¢·È¤·¡¢Ìîµå¤Ë½é¤á¤Æ¿¨¤ì¤ë»Ò¤É¤â¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤ËÌîµå¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÆÏ¤±¤ëÍÍ¡¹¤Ê´ë²è¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡£
¡Öº£Ìë¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬»î¹ç¤Ë¾¡¤Á¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡£±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ï°ìÆü³Ú¤·¤ó¤Ç¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë°§»¢¤ò¤·¤¿¤Î¤ÏÇØÈÖ¹æ¡Ö89¡×¤òÇØÉé¤¦»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î»Ø´ø´±¡¢°æÃ¼´ÆÆÄ¡£
¡Ö²¦¤µ¤ó¤ÎÇØÈÖ¹æ¡¢·ª»³¤µ¤ó¤ÎÇØÈÖ¹æ¤òËÍ¤¬°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡×¤È¤³¤ÎÆü¡¢Æ±µå¾ì¤Ç´Ú¹ñ¤È¤Î¶¯²½»î¹ç¤ò¹µ¤¨¤ëÃæ¡¢WBCÂè1²óÂç²ñ¡Ê2006Ç¯¡ËÍ¥¾¡´ÆÆÄ¤Î²¦ÂåÉ½¡¢Âè5²óÂç²ñ¡Ê2023Ç¯¡ËÍ¥¾¡´ÆÆÄ¤Î·ª»³ÉûÂåÉ½¤È¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¡£¡Ö²¦ÂåÉ½¤È·ª»³¤µ¤ó¤Ë¤Ï²¹¤«¤¤¸ÀÍÕ¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Çº¤ß»ö¤âÁêÃÌ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤ÇµÕ¤Ë»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æµ®½Å¤Ê°ìÆü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈWBC¤ÇÍ¥¾¡·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¸µ´ÆÆÄ¤é¤«¤é¿´¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
²¦ÂåÉ½¤Ï¡Öº£¤ÏOB²ñ¤À¤È¤«¤ÍÌ¾µå²ñ¤À¤È¤«¡£¥×¥í¤ÎOB¤Î¿Í¤¿¤Á¡¢¤½¤ì¤«¤é¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Ç¤º¤Ã¤ÈÌîµå¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¿Í¤¿¤Á¡¢²æ¡¹¤È°ã¤¦Æð¼°¤Î¥Ü¡¼¥ë¤È¤«¡¢¤³¤ì¤Ç¤ä¤Ã¤¿¿Í¤Î¿Í¿ô¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤¿¤Á¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î¿Í¤¿¤Á¤â½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í°Õ¸«¤òÊ¹¤¤¤Æ¡£Ìîµå³¦Á´ÂÎ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌîµå³¦Á´ÂÎ¤Ø¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
·ª»³ÉûÂåÉ½¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ÎÌîµå¤Ã¤Æ¤â¤¦ËÜÅö¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¾¯Ç¯Ìîµå¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤Î³§¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤Î¤ª¤«¤²¤Çº£Ìîµå¤¬À®¤êÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ»Ò¶¡¤¿¤Á¤¬À®Ä¹¤¹¤ë±þ±ç¤ò¡¢¤ª¼êÅÁ¤¤¤ò¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¼¡À¤Âå¤ò»Ù¤¨¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ËÁ°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤¿¡£