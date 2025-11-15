ÎëÌÚÆà¡¹¡Ö²æ¤Ê¤¬¤éÃ«´Ö¤¬À¨¤¤¡×¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/15¡Û¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÎëÌÚÆà¡¹¤¬11·î14Æü¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤ÇÈþ¤·¤¤¥Ð¥¹¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡È154cm52kg¡É37ºÐ¥¿¥ì¥ó¥È¡Ö²æ¤Ê¤¬¤éÃ«´Ö¤¬À¨¤¤¡×¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È
¢¡ÎëÌÚÆà¡¹¡¢¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»Ñ¤ÇÈþ¥Ð¥¹¥ÈÈäÏª
ÎëÌÚ¤Ï¡Ö²æ¤Ê¤¬¤éÃ«´Ö¤¬À¨¤¤¡ªº£¤Î¥Ð¥¹¥È¤¬°ìÈÖ¼«¿®¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ªÈþ¥Ð¥¹¥ÈÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ªÇúÀ¹¤ì¥Ð¥¹¥È¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ö¥é¥¸¥ã¡¼¤ËÇö¤¤¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¤ò·Ú¤¯±©¿¥¤ê¡¢ºÂ¤Ã¤ÆÊÒÉª¤ò¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë¾åÈ¾¿È¤Î¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¢¡ÎëÌÚÆà¡¹¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶Á
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯åºÎï¡×¡Ö¿§¤Ã¤Ý¤¤¡×¡ÖÆ´¤ì¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¡×¡ÖÈ©¤ÎÆ©ÌÀ´¶¤¬¤¹¤´¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û