¡ÚÆüËÜ°ì¤«¤ï¤¤¤¤Ãæ³ØÀ¸¸õÊä¡ÛÅìÆüËÜÂåÉ½¡§¼Ó±Ñ¡ãJC¥ß¥¹¥³¥ó2025 ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥ÈÏ¢ºÜ¡ä
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/15¡Û¡ÈÆüËÜ°ì¤«¤ï¤¤¤¤Ãæ³ØÀ¸¡É¤ò·è¤á¤ë¡ÖJC¥ß¥¹¥³¥ó2025¡×¡£¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤Ïº£²ó¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¾¡¤Á»Ä¤Ã¤¿14¿Í¤ò1¿Í¤º¤Ä¾Ò²ð¤¹¤ëÏ¢ºÜ¤ò³«»Ï¡£Âè3²ó¤Ï¡¢ÅìÆüËÜÂåÉ½¡È¼Ó±Ñ¡Ê¤µ¤¨¡Ë¡É¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÆÏ¤±¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£Ç¯¤Î¡ÈÆüËÜ°ì¤«¤ï¤¤¤¤½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¡É¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È14¿Í
½Ð¿È¡§´ôÉì¸©
³ØÇ¯¡§2Ç¯À¸
ÃÂÀ¸Æü¡§5·î31Æü
MBTI¡§ ENFJ
¼ñÌ£¡§¥á¥¤¥¯¸¦µæ¤ä¥«¥é¥³¥ó¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È
ÆÃµ»¡§¥Ô¥¢¥Î
¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡§Âç³Ø¤¤¤â
·ù¤¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡§¿É¤¤·Ï¤Î¿©¤ÙÊª¤È¥Ô¡¼¥Þ¥ó
¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¡ÊºÂ±¦¤ÎÌÃ¡Ë¡§Í¦µ¤¤Ï°ì½Ö¸å²ù¤Ï°ìÀ¸
ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡§¡ÖJC¥ß¥¹¥³¥ó2024¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤ÎSNS¤ò¸«¤ë¤³¤È
¡½ ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÍÌ¾¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÀÎ¤«¤é¤ÎÌ´¤Ë¶áÉÕ¤¯°Ù¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¡½ ¤´¼«¿È¤Î¶¯¤ß¡¦¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤ë¤È¤·¤¿¤é¡©
¿Í¤ËÎ®¤µ¤ì¤º¼«Ê¬¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£
¡½ Æ´¤ì¤ÎÍÌ¾¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Ê¿¼êÍ§ÍüÆà¤µ¤ó¡£
¡½ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤ÎÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ïº£¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÈá¤·¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µã¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤éµã¤¤¤Æ¼«Ê¬¤¬³Ú¤·¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤ò¤·¤¿¤ê¿²¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤Î½ÐÍè»ö¤òËº¤ì¤ë¡ª¤¢¤È¤Ï»þ´Ö¤ËÇ¤¤»¤ë¡ª¡ª
¡½ ¾Íè¤ÎÌ´¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¯¤Ê¤É¡¢»¨»ï¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡ª
¡½ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ïº£¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤ÆÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡ÈÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤³¤È¡É¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ´¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª°ì½ï¤ËÌ´¤ò³ð¤¨¤è¤¦¡ª¡ª
º£¸å¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¹ç½É¡Ê¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ä»£±Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¡Ë¤ËÄ©¤ß¡¢11·î29Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¼ø¾Þ¼°¤Ë¤Æ¡ÈÆüËÜ°ì¤«¤ï¤¤¤¤½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¡É·è¤Þ¤ë¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¼Ô¤Ë¤Ï¡Ö¾Þ¶â50Ëü±ß¡×¡Ö2026Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëTGC teen¤Ø¤Î½Ð±é¸¢¡×¡Ö¼¡Ç¯ÅÙ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼µ¯ÍÑ¡×¤Ê¤É¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡ÖJC¥ß¥¹¥³¥ó¡×¤Ï¡¢¡È¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁª¤Ö¡¢ÆüËÜ°ì¤«¤ï¤¤¤¤JC¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ëÁ´¹ñµ¬ÌÏ¤Î½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¸ÂÄê¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡£»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤Ç¤¢¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤â»²²Ã¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÇµÌÚºä46¸ø¼°¥é¥¤¥Ð¥ë¡×¤È¤·¤ÆÈ¯Â¤µ¤ì¤¿¡ÖËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î½©ÅÄè½°É¤ä¡¢»¨»ï¡ÖSeventeen¡×ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¡¦¾®Ô¢Éñ±©¤é¤òÇÚ½Ð¡£2024Ç¯¤Ï¤æ¤Ê¡ÊÆâÅÄ·ëºÚ¡Ë¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¡ÖTGCteen¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥¨¥ó¥¿¥á³¦¤òÃ´¤¦°ïºà¤òÂ¿¿ôÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûº£Ç¯¤Î¡ÈÆüËÜ°ì¤«¤ï¤¤¤¤½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¡É¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È14¿Í
¢¡¼Ó±Ñ¡Ê¤µ¤¨¡Ë¤µ¤ó¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
½Ð¿È¡§´ôÉì¸©
³ØÇ¯¡§2Ç¯À¸
ÃÂÀ¸Æü¡§5·î31Æü
MBTI¡§ ENFJ
¼ñÌ£¡§¥á¥¤¥¯¸¦µæ¤ä¥«¥é¥³¥ó¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È
ÆÃµ»¡§¥Ô¥¢¥Î
¹¥¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡§Âç³Ø¤¤¤â
·ù¤¤¤Ê¿©¤ÙÊª¡§¿É¤¤·Ï¤Î¿©¤ÙÊª¤È¥Ô¡¼¥Þ¥ó
¹¥¤¤Ê¸ÀÍÕ¡ÊºÂ±¦¤ÎÌÃ¡Ë¡§Í¦µ¤¤Ï°ì½Ö¸å²ù¤Ï°ìÀ¸
ºÇ¶á¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡§¡ÖJC¥ß¥¹¥³¥ó2024¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÊý¡¹¤ÎSNS¤ò¸«¤ë¤³¤È
¢¡¼Ó±Ñ¤µ¤ó¡¢¥³¥ó¥Æ¥¹¥È»²²Ã¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
¡½ ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ë»²²Ã¤·¤¿ÍýÍ³¤È¤¤Ã¤«¤±¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÍÌ¾¿Í¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÀÎ¤«¤é¤ÎÌ´¤Ë¶áÉÕ¤¯°Ù¤Ë¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¡½ ¤´¼«¿È¤Î¶¯¤ß¡¦¥¢¥Ô¡¼¥ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤òµó¤²¤ë¤È¤·¤¿¤é¡©
¿Í¤ËÎ®¤µ¤ì¤º¼«Ê¬¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¡£
¡½ Æ´¤ì¤ÎÍÌ¾¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
Ê¿¼êÍ§ÍüÆà¤µ¤ó¡£
¢¡¼Ó±Ñ¤µ¤ó¤¬Èá¤·¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿ÊýË¡
¡½ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¤ÎÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ïº£¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¡ÖÈá¤·¤ß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
µã¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤éµã¤¤¤Æ¼«Ê¬¤¬³Ú¤·¤¤¤È»×¤¦¤³¤È¤ò¤·¤¿¤ê¿²¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤½¤Î½ÐÍè»ö¤òËº¤ì¤ë¡ª¤¢¤È¤Ï»þ´Ö¤ËÇ¤¤»¤ë¡ª¡ª
¢¡¼Ó±Ñ¤µ¤ó¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í
¡½ ¾Íè¤ÎÌ´¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÍÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤¯¤Ê¤É¡¢»¨»ï¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤ë¥â¥Ç¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡ª
¡½ ¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹ÆÉ¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤Ïº£¡¢Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¤¤¤ëÆÉ¼Ô¤â¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¸å¤Ë¡ÖÌ´¤ò³ð¤¨¤ëÈë·í¡×¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Í¦µ¤¤ò½Ð¤·¤ÆÄ©Àï¤·Â³¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡ÈÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤³¤È¡É¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÌ´¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤ß¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª°ì½ï¤ËÌ´¤ò³ð¤¨¤è¤¦¡ª¡ª
¢¡¡ÖJC¥ß¥¹¥³¥ó¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È14¿Í¤¬ºÇ½ª·èÀï¤Ø
º£¸å¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¹ç½É¡Ê¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ä»£±Æ¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¡Ë¤ËÄ©¤ß¡¢11·î29Æü¤ËÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¼ø¾Þ¼°¤Ë¤Æ¡ÈÆüËÜ°ì¤«¤ï¤¤¤¤½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¡É·è¤Þ¤ë¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¼Ô¤Ë¤Ï¡Ö¾Þ¶â50Ëü±ß¡×¡Ö2026Ç¯¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ëTGC teen¤Ø¤Î½Ð±é¸¢¡×¡Ö¼¡Ç¯ÅÙ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Î¸ø¼°¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼µ¯ÍÑ¡×¤Ê¤É¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¢¡¡ÖJC¥ß¥¹¥³¥ó¡×¤È¤Ï
¡ÖJC¥ß¥¹¥³¥ó¡×¤Ï¡¢¡È¤ß¤ó¤Ê¤ÇÁª¤Ö¡¢ÆüËÜ°ì¤«¤ï¤¤¤¤JC¡É¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤ëÁ´¹ñµ¬ÌÏ¤Î½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¸ÂÄê¤Î¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡£»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤½÷»ÒÃæ³ØÀ¸¤Ç¤¢¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤â»²²Ã¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÖÇµÌÚºä46¸ø¼°¥é¥¤¥Ð¥ë¡×¤È¤·¤ÆÈ¯Â¤µ¤ì¤¿¡ÖËÍ¤¬¸«¤¿¤«¤Ã¤¿ÀÄ¶õ¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î½©ÅÄè½°É¤ä¡¢»¨»ï¡ÖSeventeen¡×ÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¡¦¾®Ô¢Éñ±©¤é¤òÇÚ½Ð¡£2024Ç¯¤Ï¤æ¤Ê¡ÊÆâÅÄ·ëºÚ¡Ë¤¬¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¡ÖTGCteen¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥¨¥ó¥¿¥á³¦¤òÃ´¤¦°ïºà¤òÂ¿¿ôÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û