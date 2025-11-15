ÍµÈ¹°¹Ô¡¢¥«¥Í¤Ê¤·20Âå¸åÈ¾¤Î¤³¤í¡ÖÈÓ¿©¤ï¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¿¡×ÀèÇÚ·Ý¿Í¤ò¼ÂÌ¾¹ðÇò
¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥ÈÍµÈ¹°¹Ô¡Ê51¡Ë¤¬15Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÍµÈ¤¯¤ó¤ÎÀµÄ¾¤µ¤ó¤Ý¡×¤Ë½Ð±é¡£²áµî¤Ë¤ª¤´¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀèÇÚ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
ÍµÈ¤ÏÅìµþ¡¦¶ðÂô¤ò»¶Êâ¤·¡¢²áµî¤ËË¬¤ì¤¿¤³¤È¤Î¤¢¤ë¡Ö¤¨¤¤¤é¤¯¡×¤È¤¤¤¦ÍÎ¿©Å¹¤òÈ¯¸«¡£¡ÖÍè¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤Ê¡£¥´¥ë¥´¤µ¤ó²È¤¬¶á¤¯¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¥²¥¹¥È¤Î»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS»³²¼·òÆóÏº¡Ê40¡Ë¤ÏÆþÅ¹¤¹¤ë¤È¡Ö¤³¤Î¤ªÅ¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤³¤³¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Î¢Æ»¤ÇÈ´¤±¤ë¤È¤¤È¤«¡×¤ÈÍµÈ¤ËÏÃ¤·¤¿¡£
ÍµÈ¤Ï¡ÖÀÎ¥´¥ë¥´¡Ê¾¾ËÜ¡Ë¤µ¤ó¤¬½»¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¤è¤¯¸Æ¤Ó½Ð¤µ¤ì¤Æ¤³¤ÎÊÕ¤Õ¤é¤Õ¤é¤·¤Æ¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥²¥¹¥È¤Î°æ¿¹Èþ¹¬¤¬¡Ö¤½¤ì¤¬20Âå¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢ÍµÈ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¡Ê20Âå¡Ë¸åÈ¾¤Ç¤¹¤«¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£ÍµÈ¤Ï¡Ö¶â¤Ê¤¯¤Æ¤Í¡£¤È¤Ë¤«¤¯¥´¥ë¥´¤µ¤ó¤ËÈÓ¿©¤ï¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¾È±Ñ¤¯¤ó¤ÈËÍ¤Í¡£±¦ÏÓº¸ÏÓ¤Ç¡×¤È°Õ³°¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
°æ¿¹¤Ï¡Ö¥´¥ë¥´ÁÈ¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÈ¿±þ¤·¡¢¡Ö¤Þ¤¿¾È±Ñ¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤â¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤È°Õ³°¤Ê¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
ÍµÈ¤¬¡Ö¾È±Ñ¤¯¤óÇ¯°ì½ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢°æ¿¹¤Ï¡Ö¤¸¤ã¤¢¡Ê¤Ó¤Ó¤ë¡ËÂçÌÚ¤¯¤ó¤È¡¢¤¢¤ÎÊÕ¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿¡£ÍµÈ¤Ï¡Ö¤½¤¦¤½¤¦¡£¤¢¤ÎÊÕ¤ß¤ó¤Ê°ì½ï¡×¤ÈÅú¤¨¡¢°æ¿¹¤Ï¡Ö¤¤¤¤Æ±µéÀ¸¤À¤Í¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤·¤¿¡£