²Î¼êÏÂÅÄ¥¢¥»Ò¡Ê75¡Ë¤¬15Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥´¥Ã¥É¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¡¡¥¢¥Ã¥³¤Î¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë1000²ó¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°11»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£ÂçºåÉÜÃÎ»ö¡¢Âçºå»ÔÄ¹¤òÌ³¤á¤¿ÊÛ¸î»Î¤Î¶¶²¼Å°»á¤È¤Î¸òÎ®¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¾¡Ëó½£ÏÂ¤¬´ØÀ¾¤Î¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¡¢ÏÂÅÄ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö¿Í´ÖÀ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¾ðÊó¤¬¤³¤ÎÆü¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤éÈÖÁÈ¤Ë¤â¤¿¤é¤µ¤ì¤¿¡£Æ±¥ê¥¹¥Ê¡¼¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤Ë¤ÏÅö»þÂçºå»ÔÄ¹¤À¤Ã¤¿¶¶²¼Å°»á¤â½Ð±é¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Âçºå»Ô¤Î¹ÔÀ¯¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÏÂÅÄ¤¬½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤Ë¿¨¤ì¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤Á¤Ã¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£·ÝÇ½¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¹ÔÀ¯¥ë¡¼¥ë¤«¤é³°¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¤¬¡¢¥¢¥Ã¥³¤µ¤ó¤Ï¤¤Á¤Ã¤È¤Á¤ã¤ó¤È¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¤ÈÀä»¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¾ðÊó¤âÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¤½¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¶¶²¼¤µ¤ó¤ÏÀ¯¼£¤Î¤³¤È¤ò¸ì¤é¤ì¤Æ¤âÊÛ¤¬Î©¤Á¤Þ¤¹¤è¤Í¡£Ã¯¤Ë¤â¤³¤Ó¤òÇä¤é¤Ê¤¤¡£ÊÛ¸î»Î¤ä¤Ã¤Æ¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤¢¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Î½ÐÊý¤À¤È¡¢¡ÊË»¤·¤¯¤Æ¡Ë¤¢¤Î¿Í¤ËÍê¤ó¤Ç¤âÊÛ¸î¤ÏÌµÍý¤ä¤í¤¦¤Ê¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Î³À²ÖÀµ¤¬¡¢¶¶²¼»á¤¬Ë»¤·¤¹¤®¤Æ¡Ö¤¤¤ÄÊÛ¸î»Î¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤Ç¤â¡¢¤ª»Ò¤µ¤ó¤â7¿Í¤°¤é¤¤¡¢¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤Ç¤·¤ç¡©¡¡¤ä¤ë¤È¤¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤Ï¤ó¤Í¤ä¤Ê¡×¤È¥¸¥ç¡¼¥¯¤òÈô¤Ð¤¹¤È³À²Ö¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤ÎÏÃ¤Ç¤¹¤«¡×¤ÈÊÖ¤·¤¿¡£
¶¶²¼»á¤Ë¤Ï3ÃË4½÷¤Î7¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ë¡£