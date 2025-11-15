¹âµé´¶¤Î¤¢¤ëÅ·Á³ÌÚ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Æ¥ì¥ÓÍÑ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡ÖSP-WS10BT¡×
JVC¥±¥ó¥¦¥Ã¥É¤Ï¡¢Victor¥Ö¥é¥ó¥É¤è¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î²»À¼¤¬Ê¹¤¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡È¤ß¤ß³Ú¡É¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Æ¥ì¥ÓÍÑ¥Ý¡¼¥¿¥Ö¥ë¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¡ÖSP-WS10BT¡×¤ò2025Ç¯11·î²¼½Ü¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£¼ÂÇäÍ½ÁÛ²Á³Ê¤Ï3Ëü1000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£
µ»ö¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È
¥Æ¥ì¥ÓÍÑ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ï¥·¥Ë¥¢¸þ¤±¤ÎÀ½ÉÊ¤¬Â¿¤¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¸å²ó¤·¤Ë¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï¥¦¥Ã¥É¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¤ò»È¤Ã¤¿¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¡È¤¤¤«¤Ë¤â¥Æ¥ì¥ÓÍÑ¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ã¤Ý¤¤¤Î¤Ï¥¤¥ä¡É¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¡£¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Ø¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
ËÜµ¡¤Ï¡¢¡Ö¤Ï¤Ã¤¤ê²»À¼¡×µ¡Ç½¤ÎÅëºÜ¤Ë¤è¤ê¡¢¥É¥é¥Þ¤Î¥»¥ê¥Õ¤ä¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÀ¼¤Ê¤É¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î²»À¼¤ò¼ê¸µ¤Ç¤â²»¥º¥ì¤ò´¶¤¸¤º¤Ë¡¢¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¡¢²÷Å¬¤ËÊ¹¤¼è¤ì¤ë¥Æ¥ì¥ÓÍÑ¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¤Ç¤¹¡£
»ëÄ°¥½¡¼¥¹¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÁª¤Ù¤ë¡Ö¤Ï¤Ã¤¤ê¡×¡Ö²»³Ú¡×¡Ö±Ç²è¡×¤Î3¤Ä¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥â¡¼¥É¤òÅëºÜ¡£¤Þ¤¿¡¢Å·Á³ÌÚ¤ò»È¤Ã¤¿¥¦¥Ã¥É¥¥ã¥Ó¥Í¥Ã¥È¤È2¥¦¥§¥¤¡¦¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼¹½À®¤Ë¤è¤ê¡¢¾®·¿¤Ê¤¬¤é¥¯¥ê¥¢¤ÊÃæ²»°è¤È¡¢Ë¤«¤ÊÄã²»¤Ë¤è¤ë¥¹¥Æ¥ì¥ª¥µ¥¦¥ó¥É¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹ÅÁÁ÷¤Ë¤Ï¡¢²»¤¬ÅÓÀÚ¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÄÌ¿®¤¬²ÄÇ½¤Ê2.4GHz¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹Êý¼°¤òºÎÍÑ¡£Á÷¿®µ¡¤Ë¸÷¥±¡¼¥Ö¥ë¤ÈAC¥¢¥À¥×¥¿¡¼¤òÀÜÂ³¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤°¤Ë»È¤¤»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤ËBluetoothµ¡Ç½¤ÎÅëºÜ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ê¤É¤Î²»³ÚºÆÀ¸¤â¿´ÃÏ¤è¤¤¹â²»¼Á¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼Éô¤ÎÅ·ÈÄ¤Ë¤ÏÅ·Á³ÌÚ¤ò¡¢ÀÞ¤ê¾ö¤á¤ë¥Ï¥ó¥É¥ë¤Ë¤Ï¥¢¥ë¥ßÁÇºà¤òºÎÍÑ¤·¡¢¾å¼Á¤Çµ¡Ç½Åª¤«¤Ä¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥Ô¡¼¥«¡¼Éô¤ÎÅ·ÈÄ¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤Å·Á³ÌÚ¡Ê¥¦¥©¥ë¥Ê¥Ã¥È¡Ë¤ò¡¢¥Ï¥ó¥É¥ëÉô¤Ë¤ÏÍî¤ÁÃå¤¤Î¤¢¤ë¥¢¥ë¥ß¥À¥¤¥¥ã¥¹¥È¤òºÎÍÑ¤·¡¢¾å¼Á¤Çµ¡Ç½Åª¤«¤Ä¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Victor¥Ö¥é¥ó¥É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¡Ö¸¤¤Î¥Þ¡¼¥¯¡×¤ò¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¥×¥ê¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ºÇÂç15»þ´Ö¤ÎÄ¹»þ´ÖºÆÀ¸¤¬²ÄÇ½¡£ÅÅÃÓ»ÄÎÌ¤ÏÅ·ÌÌ¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿3¤Ä¤ÎLED¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿½¼ÅÅ¤òËº¤ì¤ÆÅÅÃÓ»ÄÎÌ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾ì¹ç¤â¡¢½¼ÅÅ¤·¤Ê¤¬¤éºÆÀ¸¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
JVC¥±¥ó¥¦¥Ã¥É
¡ÖSP-WS10BT¡×
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯11·î²¼½Ü
¼ÂÇäÍ½ÁÛ²Á³Ê¡§3Ëü1000±ßÁ°¸å¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
