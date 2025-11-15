¡Ú¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Û¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Ú¥¢¤¬¥·¥ç¡¼¥È2°Ì¡¡¥Õ¥ê¡¼¤ÇµÕÅ¾¤Ê¤ë¤«¡¡GP¥·¥ê¡¼¥ºÂè5Àï¥¢¥á¥ê¥«Âç²ñ
¡þ¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È ¥°¥é¥ó¥×¥ê¥·¥ê¡¼¥ºÂè5Àï¡¡¥¢¥á¥ê¥«Âç²ñ(ÆüËÜ»þ´Ö15Æü¡Á17Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥ì¥¤¥¯¥×¥é¥·¥Ã¥É)
¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥°¥é¥ó¥×¥ê(GP)¥·¥ê¡¼¥ºÂè5Àï¡¦¥¢¥á¥ê¥«Âç²ñ¤Î½éÆü¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ú¥¢¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à(SP)¤Ç»°±ºÍþÍèÁª¼ê&ÌÚ¸¶Î¶°ìÁª¼ê¤¬2°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡È¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Ú¥¢¡É¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë2¿Í¤Ïº£µ¨¡¢GP¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¡¦¥Õ¥é¥ó¥¹Âç²ñ¤Ç2°Ì°Ê²¼¤Ë20ÅÀ°Ê¾å¤Îº¹¤ò¤Ä¤±¤ÆÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢º£Âç²ñ¤Ë¤ÏGP¥·¥ê¡¼¥ºÂè2Àï¡¦Ãæ¹ñÂç²ñ¤òÀ©¤·¤¿¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢ÁÈ¤¬½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¾ÀÜÂÐ·è¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Þ¤¨¤¿º£Âç²ñ¡¢SP¤Ç¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢ÁÈ¤Ï78.83¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£°ìÊý¤Î¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Ú¥¢¤Ï74.42¤Ç2°Ì¤Ç¤ÎÈ¯¿Ê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤ê¤¯¤ê¤å¤¦¥Ú¥¢¤ÏÆüËÜ»þ´Ö16Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥Õ¥ê¡¼¥¹¥±¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¤ÇµÕÅ¾¤òÁÀ¤¤¤Þ¤¹¡£