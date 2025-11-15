スーパー戦隊シリーズ「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」（テレビ朝日系）が15日、公式サイトを更新。空白になっていた「一河角乃／ゴジュウユニコーン」役に女優の志田こはく（21）を抜てきしたことを発表した。



現在放送中の「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」（テレビ朝日系）では、女優の今森茉耶（19）が同役を番組開始当初から担当していた。しかし今月8日に、今森の所属事務所「seju」が「20歳未満でありながら飲酒行為を行っていた事実が確認されました」「弊社は当該行為が重大な契約違反に該当する」とし、今森のマネジメント契約解除を発表した。



今森の契約解除に伴い、「ゴジュウジャー」の制作をしている東映も、公式サイトで「出演者の今森茉耶さんに20歳未満での飲酒行為があった為、今後の作品への出演に関しては降板いただくことにしたい、との報告を受けました」と事務所から打診があったことを報告。そして「弊社としましても事態の重大さを鑑み降板の申し入れに同意しました。」と今森の降板を正式に発表していた。



これらの降板発表から1週間後の15日、同番組の公式サイトでは「このたび、11月30日（日）放送の第40話から、【一河角乃（いちかわ・すみの）／ゴジュウユニコーン】役で、志田こはくが出演することが決定いたしましたので、ここにご報告申し上げます」と公表した。事実上の後任発表となった。



志田はスーパー戦隊シリーズ「暴太郎戦隊ドンブラザーズ」（テレビ朝日系＝2022～2023年放送）で、ヒロインの鬼頭はるか／オニシスター役を演じている。



