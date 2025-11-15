ÆÊÌÚ¸©¤¬À¸¤ó¤À´Å¤µºÝÎ©¤Ä¤¤¤Á¤´¡Ö¤È¤Á¤¢¤¤¤«(R)¡×¤Î¥¯¥ê¡¼¥à»ÈÍÑ¡ª¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡Ö¥¨¥ê¡¼¥¼¤È¤Á¤¢¤¤¤«(R)çõ¡×
¥Ö¥ë¥Ü¥ó¤«¤é¡¢¤¤¤Á¤´¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡È¤¤¤Á¤´¥Õ¥§¥¢¡É¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡Ö¥¨¥ê¡¼¥¼¤È¤Á¤¢¤¤¤«(R)çõ¡×¤¬2025Ç¯11·î18Æü(²Ð)¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡Ö¥¨¥ê¡¼¥¼¤È¤Á¤¢¤¤¤«(R)çõ¡×
²Á³Ê¡§¥ª¡¼¥×¥ó¥×¥é¥¤¥¹
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯11·î18Æü(²Ð)¡¡Á´¹ñÈ¯Çä
ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë(Í½Äê)¡§ÎÌÈÎÅ¹¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢¾®ÇäÅ¹¡¢ÇäÅ¹¤Ê¤É
ÆâÍÆÎÌ¡§32ËÜ(2ËÜ¡ß16ÂÞ)
¾ÞÌ£´ü¸Â¡§12¥«·î
¥Ö¥ë¥Ü¥ó¤Î¡È¤¤¤Á¤´¥Õ¥§¥¢¡É¾¦ÉÊ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ö¥¨¥ê¡¼¥¼¤È¤Á¤¢¤¤¤«(R)çõ¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥µ¥¯¥Ã¤È·Ú¤¤»õ¤¶¤ï¤ê¤Î¥¦¥¨¥Ï¡¼¥¹¤Ç¡¢ÆÊÌÚ¸©¤¬À¸¤ó¤À´Å¤µºÝÎ©¤Ä¤¤¤Á¤´¡Ö¤È¤Á¤¢¤¤¤«(R)¡×¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤òÊñ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¥¦¥¨¥Ï¡¼¥¹À¸ÃÏ¤Î¤¯¤Á¤É¤±¤È¤È¤â¤Ë¸ý¤ÎÃæ¤Ë¹¤¬¤ë¡¢¤È¤Á¤¢¤¤¤«(R)çõ¤ÎºÝÎ©¤Ä´Å¤ß¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢¨¤È¤Á¤¢¤¤¤«¤ÏÆÊÌÚ¸©¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£(ÅÐÏ¿Âè6232688¹æ)¤È¤Á¤¢¤¤¤«µöÂúÂèT2024-010¹æ
