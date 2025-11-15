çõ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î´Å¤µ¡ª¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥©¡¼¥È¤È¤Á¤¢¤¤¤«(R)çõ¡×
¥Ö¥ë¥Ü¥ó¤«¤é¡¢¤¤¤Á¤´¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿¡È¤¤¤Á¤´¥Õ¥§¥¢¡É¾¦ÉÊ¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥©¡¼¥È¤È¤Á¤¢¤¤¤«(R)çõ¡×¤¬2025Ç¯11·î18Æü(²Ð)¤Ë´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¿·È¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥Ö¥ë¥Ü¥ó¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥©¡¼¥È¤È¤Á¤¢¤¤¤«(R)çõ¡×
²Á³Ê¡§¥ª¡¼¥×¥ó¥×¥é¥¤¥¹
È¯ÇäÆü¡§2025Ç¯11·î18Æü(²Ð)¡¡Á´¹ñÈ¯Çä
ÈÎÇä¥Á¥ã¥Í¥ë(Í½Äê)¡§ÎÌÈÎÅ¹¡¢¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡¢¾®ÇäÅ¹¡¢ÇäÅ¹¤Ê¤É
ÆâÍÆÎÌ¡§136g(¸ÄÁõ»æ¹þ¤ß)
¾ÞÌ£´ü¸Â¡§12¥«·î
¥Ö¥ë¥Ü¥ó¤Î¡È¤¤¤Á¤´¥Õ¥§¥¢¡É¾¦ÉÊ¤Î¤Ò¤È¤Ä¡Ö¥¢¥ë¥Õ¥©¡¼¥È¤È¤Á¤¢¤¤¤«(R)çõ¡×¤¬ÅÐ¾ì¡ª
ÆÊÌÚ¸©¤¬À¸¤ó¤À¡¢´Å¤µºÝÎ©¤Ä¤¤¤Á¤´¡Ö¤È¤Á¤¢¤¤¤«(R)¡×¤Î¥Ñ¥¦¥À¡¼¤ò¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ËÎý¤ê¹þ¤ß¡¢¥³¥³¥¢¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤È¤Á¤¢¤¤¤«(R)çõ¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎºÝÎ©¤Ä´Å¤µ¤È¡¢¥³¥³¥¢¥Ó¥¹¥±¥Ã¥È¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¤¬¥Þ¥Ã¥Á¤·¤¿¤ª¤¤¤·¤µ¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¢¨¤È¤Á¤¢¤¤¤«¤ÏÆÊÌÚ¸©¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£(ÅÐÏ¿Âè6232688¹æ)¤È¤Á¤¢¤¤¤«µöÂúÂèT2024-009¹æ
