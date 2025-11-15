¡Ú¥Û¥é¡¼¡Û¤Ê¤¼À¸¼Ô¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¡©ÅìËÌ¤Ë»Ä¤ë¡Ö¥à¥«¥µ¥ê³¨ÇÏ¡×¤ÎÙÝ¤òÇË¤Ã¤¿¼Ô¤ËË¬¤ì¤ë¶²ÉÝ¤Î·ëËö¤È¤Ï¡©¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à
Ì¤º§¤Î¤Þ¤Þ»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¿Í¤¬¼ä¤·¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¡¢»à¸å¤Ë·ëº§¤ò¿ë¤²¤µ¤»¤ë¡Ö¥à¥«¥µ¥ê³¨ÇÏ¡×¤È¤¤¤¦É÷½¬¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£¼ÂºÝ¤ËÅìËÌÃÏÊý¡¢¼ç¤Ë»³·Á¤Ç¹¾¸Í»þÂå¤«¤é»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë»à¸åº§¤ÎÉ÷½¬¤Ç¡¢º§ÎéÉþ»Ñ¤ÎÃË½÷¤Î³¨¤òÊôÇ¼¤¹¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤³¤Îµ·¼°¤Ë¤Ï·è¤·¤ÆÇË¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÙÝ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¡Ö¥à¥«¥µ¥ê³¨ÇÏ¡×Íí¤ß¤Î¥Û¥é¡¼Ì¡²è¡Øµ´¤Îµï¤ë´Ö¤Ë¤ï¤¿¤·¤¿¤Á¤Ï¡Ù¤ÎÂè2ÏÃ¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¼ç¿Í¸ø¤Î½÷»Ò¹âÀ¸¡¦ê¥¤Ï²ø°Û¤¬¸«¤¨¤ëÂÎ¼Á¤À¤Ã¤¿¡£¤¢¤ëÆü¡¢Å¾¹»¤·¤Æ¤¤¿¤¢¤¶¤ß¤Î¸ª¤Ë¶§°¤Ê²ø°Û¤¬¼è¤êØá¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î²ø°Û»ö·ï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë2¿Í¤ÏÃçÎÉ¤¯¤Ê¤ë¡£
²ø°Û»ö·ï¤«¤é2½µ´Ö¡¢Ê¿²º¤ÊÆü¡¹¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¿¤¢¤ëÄ«¡¢³Ø¹»¤Î¹»Ìç¤Ë¡¢Å¾¹»À¸¡¦¤¢¤¶¤ß¤òÄÉ¤Ã¤ÆÁ°¤Î³Ø¹»¤ÎÃË»ÒÀ¸ÅÌ¤¬²¡¤·¤«¤±¡¢¸òºÝ¤òÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£°Û¾ï¤Ê¤Û¤É¤Ë¤¢¤¶¤ß¤Ë¼¹Ãå¤¹¤ëÈà¤Î¥¹¥È¡¼¥«¡¼¹ÔÆ°¤Ï½ù¡¹¤Ë¥¨¥¹¥«¥ì¡¼¥È¤·¡¢ê¥¤¬¡ÖÀ¸¤Îî¤È¤«¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¤éº¤¤ë¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿ÌðÀè¤Ë»ö·ï¤Ïµ¯¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬¡Ö¥à¥«¥µ¥ê³¨ÇÏ¡×Íí¤ß¤Î¥Û¥é¡¼¤ÊÅ¸³«¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ËÜºî¤ÎÃø¼Ô¤Ï¡¢¥Û¥é¡¼Ì¡²è¤äÅÔ»ÔÅÁÀâ·Ï¤ÎÌ¡²è¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÌ¡²è²È¤Î»°¥ÎÎØ¥Ö¥ó»Ò(@minowabunko)¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ë¡£»°¥ÎÎØ¤µ¤ó¤Ë¡Ö¥à¥«¥µ¥ê³¨ÇÏ¡×¤ÎÉ÷½¬¤ò¼è¤ê¾å¤²¤¿ÍýÍ³¡¦¤¤Ã¤«¤±¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¸µ¡¹¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÎÌ¡²è¥¢¥×¥ê¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ºîÉÊ¤Î¤¿¤á¡¢¡Ö¤Ê¤Ë¤«ÆüËÜ¤é¤·¤¤¥Û¥é¡¼¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¡×¤À¤È¤¤¤¦¡£»à¼Ô¤ÈÀ¸¼Ô¤òÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÂÐÅù¤Ë°·¤¦¤Î¤¬ÆüËÜ¤é¤·¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤½¤¦¤À¡£¤¿¤ÀÄ´¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¤Û¤«¤Î¹ñ¤Ë¤â»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÉ÷½¬¤Ï¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï¤Ê¤ó¤È»à¼Ô¤È¤Î·ëº§¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¹ñ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£»à¼Ô¤ÈÀ¸¼Ô¤Î¶ÌÜ¤¬Û£Ëæ¤ÊÀ¤³¦
¥¹¥È¡¼¥ê¡¼½ªÈ×¤Ç¡¢¿·Ïº»Ñ¤ÎÃË»Ò¹â¹»À¸¤ÎÌÜ¤¬¤¦¤Ã¤¹¤é³«¤¤¤¿¥·¡¼¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤¬¡¢»°¥ÎÎØ¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤ò¸«¤»¤¿¡£¡Ö¡Ø¤Ê¤¼ÌÜ¤¬³«¤¤¤¿¤Î¤«¡Ù¤ËÌÀ³Î¤ÊÅú¤¨¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡£»à¼Ô¤ÈÀ¸¼Ô¤Î¶ÌÜ¤¬¾ï¤Ë¤¢¤¤¤Þ¤¤¤Çº®¤¸¤ê¹ç¤¦¤È¤³¤í¤¬¡¢ÆüËÜ¤Î¥Û¥é¡¼¤Î¹¥¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡ÖÈà¤â»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÈà¤Î»×¤¤¤äÂ¸ºß¤Þ¤Ç»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÕ¤ê¤Î²¿¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤Æ»à¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤ï¤«¤ë¤Ê¤¤¤¢¤¤¤Þ¤¤¤ÊÀ¤³¦¤ò¡¢¤¢¤Î¥·¡¼¥ó¤ÇÉÁ¤±¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢ÉÁ¼Ì¤Î°Õ¿Þ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö¥à¥«¥µ¥ê³¨ÇÏ¡×¤ÎÉ÷½¬¤Ç¡¢ÇË¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤ÙÝ¤È¤Ï²¿¤«¡£¤½¤ì¤ÏË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¿Í¤ÎÁê¼ê¤Ë¡¢À¸¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¢¤ë¡£¼Âºß¤¹¤ë¿Í¤òÉÁ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¤¢¤ÎÀ¤¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¸À¤¤ÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¤¢¤¶¤ß¤ÏÂç¾æÉ×¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¼èºà¶¨ÎÏ¡§»°¥ÎÎØ¥Ö¥ó»Ò(@minowabunko)
¢¨µ»öÆâ¤Ë²Á³ÊÉ½¼¨¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¡¢ÆÃ¤ËÃíµÅù¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£