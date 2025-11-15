¥È¥ß¡¼¥º²í¡¡NMB¾®Åè²ÖÍü¤Î¡È¸µ½»µï¡É¥Ý¥í¥ê¸À¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¡Ö¤¢¤Ã¤³¤Ë¤ª¤Ã¤¿¤ó¤ä¤Ç¡ª¡×¶¦±é¼Ô¤â¶Ã¤¤Î¾ì½ê
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥È¥ß¡¼¥º¡×¤Î²í¡Ê65¡Ë¤¬¡¢MBS¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤»¤ä¤Í¤ó¡ª¡×¡ÊÅÚÍËÁ°9¡¦25¡Ë¤Ë½Ð±é¡£º£½©¤ËNMB¤òÂ´¶È¤¹¤ë¾®Åè²ÖÍü¡Ê26¡Ë¤Î¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¾ðÊó¤ò¥Ý¥í¥êÌÀ¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®Åè¤Ï9Æü¤ËÂçºå¤ÇÂ´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò³«ºÅ¡£¡ÖËþ°÷¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥È¥ß¡¼¥º²í¤¬¾Ò²ð¤·¡Ö¤è¤«¤Ã¤¿¤è¡ª¡×¤ÈÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤òÀä»¿¤·¤¿¡£¡ÖNMB¤Î»Ò¤Ï¡È¤«¤ï¤¤¤¤¡É¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤«¤ï¤¤¤¤¤Ï1³ä¡£9³ä¤Ï¡È³Ê¹¥¤¤¤¤¡É¤Ç¤¹¡£Îã¤¨¤¿¤éÊõÄÍ¡£¤À¤«¤éÆ±À¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Â¿¤¤¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â²í¤ÎÇ®¤òÂÓ¤Ó¤¿¥È¡¼¥¯¤Ï»ß¤Þ¤é¤º¡Ö¤¢¤È¡¢9Ç¯È¾¡£²¿¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¥³¥¸¥ê¥ó¤Î¿ÍÀ¸¤ò¤«¤±¤¿¥É¥é¥Þ¤ä¤Í¤ó¡×¤ÈÀ¼¤òÂç¤Ë¤·¡¢¡Ö15ºÐ¤ÇÂçºå¤Ë½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢±¦¤âº¸¤âÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤ÂçºåÊÛÊ¹¤¤¤Æ¡£¤¤¤¤Ê¤ê½»¤ó¤À¤È¤³¤í¤¬¤É¤³¤ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¶¦±é¼Ô¤Ë¼ÁÌä¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î¤ÎÎ¢¤ÎÊÌ´Û¤Î3³¬¤ä¤Ç¡ª¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎË½Ïª¡£¡Ö³°½Ð¤¿¤éÀéÆüÁ°¤ä¤Ç¡ª15ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤¬Ì´¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤Æ¡£¤¢¤Ã¤³¤Ë¤ª¤Ã¤¿¤ó¤ä¤Ç¡ª¡×¤È¡¢»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¥È¡¼¥¯¤ò·«¤ê¹¤²¡¢»×¤ï¤º¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¾ðÊó¤â¸ý¤Ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤Þ¤µ¤«¤Î½»½ê¤Ë¡¢¶¦±é¼Ô¤â¶Ã¤¯¤Û¤É¡¢ÈË²Ú³¹¤Î¤É¿¿¤óÃæ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤ÎÌç¸Â¤Ï10»þ¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢²í¤Ï¡Ö¤½¤ì¤ò21ºÐ¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¡£¤¹¤´¤¯¤Ê¤¤¡©¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ¸«¤ë¤È¡¢¤â¤ÎÀ¨¤¤ÉñÂæ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Â´¶È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÎÍ¾±¤¤ò¾ðÇ®¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÅÁ¤¨Â³¤±¤¿¡£
¡¡¾®Åè¤Ï¡Öµã¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅöÆü¤ÏÎÞ¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò²þÁõ¤·¡¢¡ÖÇ³¤¨¿Ô¤´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡×¤È½¼¼Â´¶¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£