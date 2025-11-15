Æ°¤±¤Ê¤¤¡ª¡Ä´Ê½¨µÈ¤¬Æ£ËÜÞ«Âç¤ò¡È¥¬¥Ã¥Á¥ê¥Û¡¼¥ë¥É¡É¡¡¡Ø½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ÙÂè5ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÆ£ËÜÞ«Âç¤È´Ê½¨µÈ¤¬W¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥é¥Þ¡Ø½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË¡¡¿¼1¡§00¡¡¢¨´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤ÎÂè5ÏÃ¤¬¡¢¤¤ç¤¦15Æü¿¼Ìë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ÙÂè5ÏÃÍ½¹ðÊÔ
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢10Âå¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤ëÀÄ½Õ¥Ü¡¼¥¤¥º¥é¥Ö¾®Àâ¤ò¼Â¼Ì²½¡£°ì·³¥¹¥¿¡¼¹â¹»À¸¡ßÊ¿ËÞ¤ÊÃË»Ò¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ë¡¢½¤³ØÎ¹¹Ô¤«¤é»Ï¤Þ¤ë³Ø±à³Êº¹¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¶¦±é¤Ï¡¢ºùÌÚ²íºÈ¡Ê¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¡Ë¡¢Ê¡ÅÄÊâÂÁ¡ÊDXTEEN¡Ë¡¢À¶¿å³¤Íû¤é¡£
¡¡¹â¹»2Ç¯À¸¤ÎÆüÃÖ¡ÊÆ£ËÜ¡Ë¤ÏÃç¤ÎÎÉ¤¤Í§Ã£¤È¥¯¥é¥¹¤¬Î¥¤ì¤Æ¡¢½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÎÈÉ·è¤á¤Ç1¿Í¤Ü¤Ã¤Á¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢Æ±¤¸Ãæ³Ø½Ð¿È¤ÎÃË»Ò¤ËÍ¶¤ï¤ì¤Æ¡¢4¿Í¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤¬½¸¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¶¯°ú¤Ë¾·¤«¤ì¤ë¡£¡È»ÍÅ·²¦¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Û¤É³Ø¹»¤Î¿Íµ¤¼Ô¤¿¤Á¤ËºÇ½é¤Ïº¤ÏÇ¤¹¤ëÆüÃÖ¤À¤¬¡¢»ÍÅ·²¦¤Î1¿Í¡¦ÅÏ²ñ¡Ê´Ê¡Ë¤¬¾ï¤ËÆüÃÖ¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë³Ý¤±¤Æ¤¯¤ì¡¢½ù¡¹¤ËÂÇ¤Á²ò¤±¤Æ¤¤¤¡Ä¡£
¢£Âè5ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÎºÇ½ªÆü¡¢ÅÏ²ñ¤«¤é¡ÖÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿ÆüÃÖ¡£¤â¤Á¤í¤ó²÷Âú¤·¡¢²þ¤á¤Æ°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤¹¤¬¡¢ÅÏ²ñ¤Î¡Ö²¶¤Î¤¤¤¦Í§Ã£¤Ï¡¢¤¿¤À¤ÎÍ§Ã£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦°ì¸À¤¬°ú¤Ã¤«¤«¤ê¡Ä¡£
½¤³ØÎ¹¹Ô¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â»ÍÅ·²¦¤È¹ÔÆ°¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ëÆüÃÖ¤Ï¡¢¹»Æâ¤ÇÃíÌÜ¤ÎÂ¸ºß¤Ë¡£¤·¤«¤âÅÏ²ñ¤Îµ÷Î¥´¶¤¬ÉÔ¼«Á³¤Ê¤Û¤É¤Ë¶á¤¤¤Î¤Ç¡¢½÷»Ò¤¿¤Á¤Î»ëÀþ¤òÍ¾·×¤Ë½¸¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüÃÖ¤¬½Å¤¤²ÙÊª¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ÂÎ°é¤Î¼ø¶ÈÃæ¡¢ÆüÃÖ¤Î·¤É³¤¬²ò¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²¦»ÒÍÍ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ò¤¶¤Þ¤º¤¤¤Æ·ë¤ÓÄ¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤¬Í§Ã£¤ÎÀµ²ò¤Ê¤Î¤«¡©
¤¢¤ëÆü¡¢ÂÎ°é´Û¤Ç2Ç¯¤Î³ØÇ¯½¸²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢½¤³ØÎ¹¹Ô¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£°Å¤¬¤ê¤ÎÃæ¤Ç»×¤¤½Ð¥à¡¼¥Ó¡¼¤ò´Õ¾Þ¤¹¤ë¤È¤¤â¡¢ÅÏ²ñ¤¬ÆüÃÖ¤ò¸å¤í¤«¤éÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤à¡£¤³¤ó¤ÊÌ©Ãå¾õÂÖ¤ò½÷»Ò¤¿¤Á¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¤é¤ÈÁÛÁü¤¹¤ë¤È¶²¤í¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢Æ¨¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¥¬¥Ã¥Á¥ê¥Û¡¼¥ë¥É¤µ¤ì¤ÆÆ°¤±¤Ê¤¤¡ª
ÂÎ°é´Û¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢ÊÌ¤Î¥¯¥é¥¹¤ÎÄÔÃ«¡Ê»³ÅÄ·ò¿Í¡Ë¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡ªÆüÃÖ¤ò¼Ú¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÆüÃÖ¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£ÆüÃÖ¤¬ÄÔÃ«¤ä¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÉô¤ÎÃç´Ö¤È³Ú¤·¤½¤¦¤ËÃÌ¾Ð¤¹¤ë¸÷·Ê¤ò¡¢±Ô¤¯¸«¤Ä¤á¤ëÅÏ²ñ¡£¤½¤Î¸å¡¢ÅÏ²ñ¤¬µ¯¤³¤·¤¿ÂçÃÀ¤Ê¹ÔÆ°¤¬¡¢ÆüÃÖ¤ò¤µ¤é¤ËÆ°ÍÉ¤µ¤»¤ë¡Ä¡ª
¡ÚÆ°²è¡Û¡Ø½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÇÃçÎÉ¤¯¤Ê¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤ËÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡ÙÂè5ÏÃÍ½¹ðÊÔ
¡¡Æ±ºî¤Ï¡¢10Âå¤Î´Ö¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤ëÀÄ½Õ¥Ü¡¼¥¤¥º¥é¥Ö¾®Àâ¤ò¼Â¼Ì²½¡£°ì·³¥¹¥¿¡¼¹â¹»À¸¡ßÊ¿ËÞ¤ÊÃË»Ò¹â¹»À¸¤Ë¤è¤ë¡¢½¤³ØÎ¹¹Ô¤«¤é»Ï¤Þ¤ë³Ø±à³Êº¹¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¶¦±é¤Ï¡¢ºùÌÚ²íºÈ¡Ê¸¶°ø¤Ï¼«Ê¬¤Ë¤¢¤ë¡£¡Ë¡¢Ê¡ÅÄÊâÂÁ¡ÊDXTEEN¡Ë¡¢À¶¿å³¤Íû¤é¡£
¢£Âè5ÏÃ¤¢¤é¤¹¤¸
½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÎºÇ½ªÆü¡¢ÅÏ²ñ¤«¤é¡ÖÍ§Ã£¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¹ð¤²¤é¤ì¤¿ÆüÃÖ¡£¤â¤Á¤í¤ó²÷Âú¤·¡¢²þ¤á¤Æ°®¼ê¤ò¸ò¤ï¤¹¤¬¡¢ÅÏ²ñ¤Î¡Ö²¶¤Î¤¤¤¦Í§Ã£¤Ï¡¢¤¿¤À¤ÎÍ§Ã£¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤È¤¤¤¦°ì¸À¤¬°ú¤Ã¤«¤«¤ê¡Ä¡£
½¤³ØÎ¹¹Ô¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤â»ÍÅ·²¦¤È¹ÔÆ°¤ò¤È¤â¤Ë¤¹¤ëÆüÃÖ¤Ï¡¢¹»Æâ¤ÇÃíÌÜ¤ÎÂ¸ºß¤Ë¡£¤·¤«¤âÅÏ²ñ¤Îµ÷Î¥´¶¤¬ÉÔ¼«Á³¤Ê¤Û¤É¤Ë¶á¤¤¤Î¤Ç¡¢½÷»Ò¤¿¤Á¤Î»ëÀþ¤òÍ¾·×¤Ë½¸¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüÃÖ¤¬½Å¤¤²ÙÊª¤ò±¿¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤Ëµ¤¤Å¤¤¤Æ¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£ÂÎ°é¤Î¼ø¶ÈÃæ¡¢ÆüÃÖ¤Î·¤É³¤¬²ò¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢²¦»ÒÍÍ¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ò¤¶¤Þ¤º¤¤¤Æ·ë¤ÓÄ¾¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤¬Í§Ã£¤ÎÀµ²ò¤Ê¤Î¤«¡©
¤¢¤ëÆü¡¢ÂÎ°é´Û¤Ç2Ç¯¤Î³ØÇ¯½¸²ñ¤¬³«¤«¤ì¡¢½¤³ØÎ¹¹Ô¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£°Å¤¬¤ê¤ÎÃæ¤Ç»×¤¤½Ð¥à¡¼¥Ó¡¼¤ò´Õ¾Þ¤¹¤ë¤È¤¤â¡¢ÅÏ²ñ¤¬ÆüÃÖ¤ò¸å¤í¤«¤éÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤à¡£¤³¤ó¤ÊÌ©Ãå¾õÂÖ¤ò½÷»Ò¤¿¤Á¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¤é¤ÈÁÛÁü¤¹¤ë¤È¶²¤í¤·¤¯¤Ê¤ê¡¢Æ¨¤ì¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¥¬¥Ã¥Á¥ê¥Û¡¼¥ë¥É¤µ¤ì¤ÆÆ°¤±¤Ê¤¤¡ª
ÂÎ°é´Û¤¬ÌÀ¤ë¤¯¤Ê¤ë¤È¡¢ÊÌ¤Î¥¯¥é¥¹¤ÎÄÔÃ«¡Ê»³ÅÄ·ò¿Í¡Ë¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢¡Ö¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡ªÆüÃÖ¤ò¼Ú¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÆüÃÖ¤òÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£ÆüÃÖ¤¬ÄÔÃ«¤ä¥Ð¥É¥ß¥ó¥È¥óÉô¤ÎÃç´Ö¤È³Ú¤·¤½¤¦¤ËÃÌ¾Ð¤¹¤ë¸÷·Ê¤ò¡¢±Ô¤¯¸«¤Ä¤á¤ëÅÏ²ñ¡£¤½¤Î¸å¡¢ÅÏ²ñ¤¬µ¯¤³¤·¤¿ÂçÃÀ¤Ê¹ÔÆ°¤¬¡¢ÆüÃÖ¤ò¤µ¤é¤ËÆ°ÍÉ¤µ¤»¤ë¡Ä¡ª