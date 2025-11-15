°¦ÃÎ¡¦¿·¾ë»Ô¤Î¿·ÅìÌ¾¹âÂ®¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤Ç¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É5Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¡¡Ì¾¸Å²°¹âÂ®¤Ç¤â¼Ö¤¬¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÄÉÆÍ
15Æü¤Î¸áÁ°¡¢°¦ÃÎ¸©¿·¾ë»Ô¤Î¿·ÅìÌ¾¹âÂ®¡¦²¼¤êÀþ¤Î¥È¥ó¥Í¥ëÆâ¤Ç¡¢¾èÍÑ¼Ö¤ä¥È¥é¥Ã¥¯¤Ê¤É5Âæ¤¬Íí¤à»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤Î¤¦¤Á1Âæ¤¬²£Å¾¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Þ¤·¤¿¡£
【写真を見る】愛知・新城市の新東名高速トンネル内でトラックなど5台が絡む事故　名古屋高速でも車がトラックに追突
»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°¦ÃÎ¸©¿·¾ë»Ô¤Î¿·ÅìÌ¾¹âÂ®¡¦²¼¤êÀþ¤ÎËÜµÜ»³¥È¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£
°¦ÃÎ¸©·Ù¹âÂ®Ââ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢15Æü¸áÁ°10»þ¤´¤í¡¢ÄÉ¤¤±Û¤·¼ÖÀþ¤Ç¾èÍÑ¼Ö2Âæ¤È¥È¥é¥Ã¥¯1Âæ¤Î·×3Âæ¤¬Íí¤à¶ÌÆÍ¤»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÄÉ¤¤±Û¤·¼ÖÀþ¤òÁö¹ÔÃæ¤Î·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¡¢¸å¤í¤«¤éÁö¤Ã¤Æ¤¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤¬¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢¤Ï¤º¤ß¤Ç¡¢ºÇ½é¤Ë»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿Á°Êý¤Î3Âæ¤Î¤¦¤Á¡¢ºÇ¸åÈø¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÄÉÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢ºÇ¸åÈø¤Î¥È¥é¥Ã¥¯Á°Êý¤Î¾èÍÑ¼Ö1Âæ¤¬²£Å¾¤·¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¬¼ê¤òÀÚ¤ë¤Ê¤É¤Î¥±¥¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢15Æü¸áÁ°8»þ¤´¤í¡¢°¦ÃÎ¸©°ìµÜ»ÔÃ°ÍÛÄ®¤ÎÌ¾¸Å²°¹âÂ®°ìµÜÀþ¤Î²¼¤êÀþ¤Ç¡¢¼Ö¤¬Á°¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ö¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
°¦ÃÎ¸©·Ù¹âÂ®Ââ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¼Ö¤Î½õ¼êÀÊ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿50Âå¤ÎÃËÀ¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢À¾½Õ¤«¤é°ìµÜÅì¤Î´Ö¤Ç¡¢Ìó3»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
