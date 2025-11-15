ºå¿À¡¦¿¹²¼æÆÂÀ¤Èµð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿¤¬»î¹çÁ°¤Ë¤È¤Ó¤¤ê¤Î¾Ð´é¡¡¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥à¡¼¥ÉÉº¤¦
¡¡¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º£²£°£²£µ¡¡ÆüËÜ¡Ý´Ú¹ñ¡×¡Ê£±£µÆü¡¢Åìµþ¥É¡¼¥à¡Ë
¡¡»î¹çÁ°Îý½¬Ãæ¡¢ºå¿À¤Î¿¹²¼æÆÂÀ³°Ìî¼ê¤Èµð¿Í¡¦²¬ËÜÏÂ¿¿ÆâÌî¼ê¤¬¤È¤Ó¤¤ê¤Î¾Ð´é¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡º¸¼ê¤Ë¥Ð¥Ã¥È¤ò£²ËÜ»ý¤Á¡¢±¦¼ê¤Ë¤Ï¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤ò»ý¤Ã¤¿¿¹²¼¡£¾Ð¤¤¤ò¤³¤é¤¨¤¤é¤º¡¢¾åÈ¾¿È¤ò¤«¤¬¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÇú¾Ð¤·¡¢ÌÜ¤Ï´°Á´¤Ë¤Ä¤à¤Ã¤¿¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¿¹²¼¤ò²£¤«¤é¸«¤Ä¤á¤ë²¬ËÜ¤â½À¤é¤«¤¤¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢£²¿Í¤Î´Ø·¸À¤È¡¢¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬ÅÁ¤ï¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£