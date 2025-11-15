°æ¿¹Èþ¹¬¡¢·ÝÇ½À¸³è40¼þÇ¯½Ë¤ï¤ì¤ë¤â¥²¥¹¥È¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¥·¥ç¥Ã¥¯¡Ä¡ÖËÍ40¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
¥¿¥ì¥ó¥È°æ¿¹Èþ¹¬¡Ê57¡Ë¤¬¡¢15ÆüÊüÁ÷¤Î¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡ÖÍµÈ¤¯¤ó¤ÎÀµÄ¾¤µ¤ó¤Ý¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£·ÝÇ½À¸³è40¼þÇ¯¤ò½ËÊ¡¤µ¤ì¤¿¡£
Åìµþ¡¦¶ðÂô¤òÊâ¤¡¢ÍÎ¿©Å¹¤Ç¿©»ö¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÆ±¶É¤ÎÀ¸ÌîÍÛ»Ò¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤«¤é¡Ö°æ¿¹¤µ¤ó¡¢40¼þÇ¯¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤ò¤Õ¤é¤ì¡¢°æ¿¹¤Ï¡ÖµÞ¤Ë¡£¤½¤¦¤½¤¦º£Ç¯¤Í¡×Åú¤¨¤¿¡£
À¸Ìî¥¢¥Ê¤¬¡Öº£²ó¤Î¡ØÀµÄ¾¤µ¤ó¤Ý¡Ù¤â40²óÌÜ¤Î¤´½Ð±é¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢°æ¿¹¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¡ª¡©¡×¤È¶Ã¤¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¤Ï¡Ö40¡Ý40¡×¤È¥¤¥¸¤Ã¤¿¡£
°æ¿¹¤â¡ÖÂçÃ«Áª¼ê¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¡¢50¡Ý50¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È»×¤ï¤º¤Ä¤Ã¤³¤ó¤À¤¬¡¢ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥º¤Ç²Ö¤Î³¨¤È°æ¿¹¤¬½Ð±é¤·¤¿²ó¤Î¼Ì¿¿¤òÀÚ¤êÈ´¤¤¤¿¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¡Ö¤¦¤ì¤·¤¤¡ª¡¡¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ëÈÖÁÈ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡ª¡×¤È¶Ã¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤À¤Ã¤¿¡£
¥²¥¹¥È¤Î»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS»³²¼·òÆóÏº¡Ê40¡Ë¤Ï¡Ö°æ¿¹¤µ¤ó40¼þÇ¯¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¥¿¥á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤â40¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢ÍµÈ¤È°æ¿¹¤ÏÇú¾Ð¡£»³²¼¤Ï¡Ö¤³¤ó¤Ê¤á¤Ç¤¿¤¤Æü¤Ë¤´°ì½ï¤Ç¤¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤´ÈÓ¤¬¿©¤Ù¤é¤ì¤ÆÎÉ¤¤Î¹¤¬¤Ç¤¤Æ¤ª¤â¤·¤í¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÂ£¤Ã¤¿¡£
ÍµÈ¤Ï°æ¿¹¤Ë¡Ö¤Ê¤Ë¡¢¥·¥ç¥Ã¥¯¡©¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤éÊ¹¤¯¤È¡¢°æ¿¹¤Ï¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¤À¤è¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö´¶³´¿¼¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¤È¤ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡£¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤ÈºÇ¸å¤Ï¾Ð´é¤ÇÄù¤á¤¿¡£