「０−２は妥当。さらに悪い結果もあり得た」森保Jに完敗…ガーナOBが一喝！「日本、韓国との対戦は前から知っていただろ」
森保一監督が率いる日本代表が11月14日、国際親善試合でガーナ代表と豊田スタジアムで対戦。16分に南野拓実、60分に堂安律が得点し、２−０で快勝した。
日本がほとんどチャンスを作らせず、危なげなく白星を掴んだ一方、ガーナにとっては来夏の北中米ワールドカップを前に、非常に不安の残る結果となった。
試合データを見れば、ボール支配率はほぼ同じだが、シュート数は日本の15本に対し、ガーナは６本と差がついた。
敵将のオットー・アッドは試合後会見で「センターポジションでボールを奪われてしまうと、一気に日本が駆け上がってきて、ストライカーに決められてしまう状況になってしまった。ボールポゼッションは同じくらいだったと思うが、シュート数で日本に負けてしまった。その結果として、日本に勝利をもぎ取られてしまった」などと振り返った。
また、ガーナ代表のOBオーガスティン・アヒンフル氏は、不甲斐ない後輩たちを一括。ガーナメディア『GHANA SOCCERNET』によれば、現在50歳の元ストライカーは、今月の２連戦は重要な調整の場であり、より強い覚悟を持って臨むべきだと訴えた。
「結果は驚くべきものではなかった。０−２のスコアは妥当であり、後半に日本が作り出したチャンスの数からすれば、さらに悪い結果もあり得た。我々は数か月前から日本、韓国と対戦することを知っていた。だから、これらの試合を軽視はできない。コミュニケーションと適切な計画立案が、我々の全ての行動の核心でなければならない」
ガーナはこの後、11月14日にボリビアを２−０で下した韓国とソウルで相まみえる。そして日本は、ボリビアを東京に迎える。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のガーナ出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！ 難敵撃破に大貢献した３人に７点台の高評価！MOMは驚異的なデュエルの強さを発揮したボランチ
日本がほとんどチャンスを作らせず、危なげなく白星を掴んだ一方、ガーナにとっては来夏の北中米ワールドカップを前に、非常に不安の残る結果となった。
試合データを見れば、ボール支配率はほぼ同じだが、シュート数は日本の15本に対し、ガーナは６本と差がついた。
また、ガーナ代表のOBオーガスティン・アヒンフル氏は、不甲斐ない後輩たちを一括。ガーナメディア『GHANA SOCCERNET』によれば、現在50歳の元ストライカーは、今月の２連戦は重要な調整の場であり、より強い覚悟を持って臨むべきだと訴えた。
「結果は驚くべきものではなかった。０−２のスコアは妥当であり、後半に日本が作り出したチャンスの数からすれば、さらに悪い結果もあり得た。我々は数か月前から日本、韓国と対戦することを知っていた。だから、これらの試合を軽視はできない。コミュニケーションと適切な計画立案が、我々の全ての行動の核心でなければならない」
ガーナはこの後、11月14日にボリビアを２−０で下した韓国とソウルで相まみえる。そして日本は、ボリビアを東京に迎える。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日本代表のガーナ出場17選手＆監督の採点を一挙紹介！ 難敵撃破に大貢献した３人に７点台の高評価！MOMは驚異的なデュエルの強さを発揮したボランチ