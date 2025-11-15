アジア史上最大の格闘技団体「ONE Championship」（ONE）が16日に開催する「ONE173」（有明アリーナ）の前日公開計量が、15日に有明アリーナで行われた。8カ月ぶりの再起戦に臨むK―1元3階級制覇王者でISKA世界ライト級王者・武尊（team VASILEUS）はハイドレーションテストそして計量をクリアして仕上がった肉体美を披露した。

午前10時から行われた計量とハイドレーションテスト。武尊は134.2ポンド（60.87キロ）で1発パス。そして対戦相手のデニス・ピューリック（カナダ／ボスニア・ヘルツェゴビナ）も134.2ポンド（60.87キロ）で、1発計量クリアした。

午後5時からの公開計量＆フェースオフイベントでは、鍛え上げた肉体を披露。そして明日の試合が待ち切れない両者は、額を合わせる“超危険”接近フェースオフを見せた。

今年3月に元ONEフライ級ムエタイ王者のロッタン・ジットムアンノン（タイ）に衝撃の1RKO負けを喫した。敗戦から8か月。再起とONE2勝目を懸けて強打とタフネスを武器としているピューリックとマッチメークされた。「日本で勝てていないので、今回は日本のファンの皆さんの目の前で最高の勝ち方で勝ちます。盛り上げます」とファンに勝利を誓う。