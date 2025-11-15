◇ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025第1戦 日本―韓国（2025年11月15日 東京D）

韓国との強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2025」（東京ドーム）に臨む野球日本代表「侍ジャパン」の金丸夢斗投手（22＝中日）が15日、翌日第2戦に予定されている先発登板に向けて意気込みを語った。

若き侍左腕が宿敵・韓国戦に向けて「力が入るとは思うんですけど、自分の持ち味と気持ちのコントロールをしっかりとして、いつも通り投げるっていうのが自分のいいところだと思うので、どんな状況であってもしっかり抑えて、いい流れを持ってこられるよう明日は投げたいと思います」と意気込んだ。

来年3月のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）では、先発はメジャー組が中心。昨年の国際大会・プレミア12から「中継ぎ左腕」を課題に掲げており、中日では先発が本職の金丸はWBC選出に向けて「いつも通りにやれば自然と結果もついてくると思う。そこだけです」と平常心でアピールするつもりだ。

韓国打線の印象は「力強いスイングとかはもうミーティングでもありましたし、1発に気を付けながらどんどん攻めていきたい」と話し、ピッチクロックへの対応に対しては「一つはもう気にし過ぎないっていうところで、いつも通りやっていたら特に問題ない。やっぱり気にし過ぎて焦ってしまうと、やっぱりピッチングに影響を与えると思うんで、そこは気にしないように」と冷静に分析していた。