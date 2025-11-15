食べ物を粗末にする3歳→母による“魂こめたお説教”しっかり響いて2.1万いいね「とても良い」【ママリ】

食べ物をわざと床に落とす3歳→母の言葉に「ごめんなさい」響いた言葉に2.1万いいね

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。子育てに関するできごとをもとに、「あるある」や「ほっこり」など多くの反響が寄せられた投稿を紹介します。さまざまな家族模様がかい間見える子育てエピソードをどうぞごらんください。

めんみ(@menminosabuaka)さんの投稿です。食べたくないものを床に落としてしまう娘さんに、あることを話したというめんみさん。娘さんの気付きが素晴らしいのはもちろん、命について考えるきっかけとなった伝え方とは？

PIXTA

3歳が食べたくないものを床に落とすのが許せなくて「これは鳥の命！これは魚の命！これは稲の命！」ってキレてたら



👧「わたし、いのちを食べてるの？ごめんなさい、もうなげないね」



って言ってくれてとても良かった。

好き嫌いは誰しもあるものですが、だからといって床に落とすというのは見逃すことができませんね。命をいただいていることを、子どもにはなかなか理解が難しいかもしれません。しかし、めんみさんの娘さんは、しっかりと理解ができたようです。



この投稿に「わたしの息子は生後半年ですが、言葉が理解できるようになったら、同じように伝えていこうと思いました」「娘さん、食べ物を大事にする子になりますね」というコメントがついていました。



子どもだからわからないだろうと諦めるのではなく、伝えるべきことはしっかりと伝えるべきだということを実感させられます。食育・子どもとの向き合い方について、考えさせられるエピソードでしたね。

Swich2が欲しい息子に膨大な応募者数を伝えたい父、オチに6万いいね

ぺんたぶ(@pentabutabu)さんの投稿です。Nintendo Switch2が欲しくて欲しくてたまらない、ぺんたぶさんの息子。ある日、ぺんたぶさんに「Switch2が欲しい」とおねだりが。「まだ欲しい人がたくさんいるから買えないかな」と言うと…。

PIXTA

小3のむすこ「Switch2がほしい」

僕「まだ欲しい人が多くて買えないかな…」

むすこ「え？500人くらい？」

僕「昨日GLAYの20万人ライブの映像を見たよね？」

むすこ「うん。人だらけのやつ」

僕「あの11倍だって」



むすこ「あの11倍って、44人！？」



僕「GLAYは増えない」

息子くん、すぐに計算して答えを導きだしたのはすごいですよね。GLAYのメンバーを増やしてしまうのは、笑ってしまいます。しかしNintendo Switch2がいかに人気なのかがわかりますね。



この投稿には「むすこ氏の返しが面白すぎる。コントかな？」「即座にGLAYの人数を11倍にするの、頭の回転が速い」といったリプライがついていました。親子のほっこりするやりとりでした。

「風はどこへ行く？」なぜなぜ期の娘、たどり着いた答えに2万いいね

ぺんこ☺︎3y👧1y👶(@doiku1019)さんによる、ほほえましいエピソードです。3歳前後からやってくる「なぜなぜ期」。質問攻めにあう親は、困惑することもあるでしょう。ときには、どう答えてよいかわからない質問もあると思います。疑問を持つ、知りたいという気持ちが、あとで役に立つかもしれないと思うと、ちゃんと答えてあげたいと思いますよね。



ある日、ぺんこ☺︎3y👧1y👶さんの娘さんが「ママ、風はどこへ行くの？」と質問してきたそうです。いい加減に答えてはいけないと思った母は、正直に対応をしたところ…

PIXTA

3歳に「ママ、風はどこへ行くの？」と聞かれて、

これが噂のなぜなぜ期？！適当に答えちゃダメだ！！と思い、

「ママも分からないから、一緒に調べてみようか」と答えたら、

「なんでわかんないの😡？！」とブチギレられ、最終的に「スーパーに行くんだと思う」と自己完結してて、育児難すぃ～～😗

きっと娘さんは、ママなら何でも答えてくれると思ったのかもしれないですね。ママにもわからないことがあるということも、徐々に理解していくのでしょう。「風はスーパーに行くんだ」という自分で出した答えが、3歳児ならではで愛らしくてたまりません。



この投稿には「好奇心の源、大切にしたいですね」「まさかの怒られる」「世間話がしたいパターンだったか」などのリプライが寄せられていました。

PIXTA

「なぜなぜ期」は、子どもの探求心や好奇心を育んだり、親子の絆を深めたりする貴重な時期でもあります。一つ一つの会話が楽しい思い出になるといいですね。なぜなぜ期らなではのかわいい親子の会話に、ほっこりとした気持ちになるエピソードでした。

記事作成: nao16

（配信元: ママリ）