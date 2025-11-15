プロ野球・ロッテの大下誠一郎選手が自身のインスタグラムを更新。今季限りでの現役引退を発表しました。

大下選手は2019年ドラフトの育成6位で白鴎大からオリックスに入団。ルーキーイヤーはシーズン終盤となる9月に支配下契約を勝ち取り、32試合に出場しました。しかし、その後は出場数が減少。2022年オフには現役ドラフトでロッテに移籍しました。ロッテでは2年連続で20試合ほどの出場にとどまり、今季は1軍出場なし。10月頭に来季の契約を結ばない旨が通達されていました。

大下選手の投稿は「報告」という言葉から始まり、「今日で、現役引退します」とつづられました。その後は周囲の感謝とともに「なかなか活躍できませんでしたけど、プロ野球の世界でプレーできたことは、自分なりに頑張ったのかとおもいます」とこれまでを振り返り、「ほんとーーーにありがとうございました」と締めくくられました。

大きな声を出しチームを鼓舞する姿でも愛されていた大下選手。この投稿には、ともにプレーしたオリックスやロッテの選手、ファンなどからも今後へのエールが寄せられました。