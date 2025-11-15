´ßÇî¹¬»á¡¡Ãæ¹ñ¡¦ÃóÂçºåÁíÎÎ»ö¤Î²á·ãÅê¹Æ¤Ë¤ÖÁ³¡Ö²¼ÉÊ¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¡×¡Ö³°¸ò¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï»°Î®¹ñ¡×
¡¡¸µ·ÐºÑ»º¶È¾Ê´±Î½¤Ç·ÐºÑÉ¾ÏÀ²È¤Î´ßÇî¹¬»á¤¬£±£µÆü¡¢´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥É¤Ã¤È¥³¥Í¥¯¥È¡×¤Ë½Ð±é¡£Ãæ¹ñ¤Îé·õ¡Ê¤»¤Ä¤±¤ó¡ËÃóÂçºåÁíÎÎ»ö¤Îà²á·ãÅê¹Æá¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡¡é·õ»á¤Ï¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬ÂæÏÑÍ»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤ËÈ¿È¯¡££Ø¤Ë¡Ö¾¡¼ê¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¿±ø¤¤¼ó¤Ï°ì½Ö¤Îí´í°¤â¤Ê¤¯»Â¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£³Ð¸ç¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢£±£´Æü¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤¬¹ñÌ±¤ËÂÐ¤·ÆüËÜ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó³Ý¤±¤ëÄÌÃÎ¤ò½Ð¤¹¤Ê¤É¡¢Åö¶É¤ÏÂÖÅÙ¤ò¹Å²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡é·õ»á¤Î¥Ý¥¹¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢´ß»á¤Ï¡Ö·ëÏÀ¤È¤·¤Æ²¼ÉÊ¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¥¢¥Û¤ÊÈ¯¸À¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¥Ð¥Ã¥µ¥ê¡£¡Ö¼«Ê¬¤â³°¸ò¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤«¤é¡¢³°¸ò¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ÏÆâ¿´¤Ï¤È¤â¤«¤¯É½¸½¤ÏÈþ¼Îï¶ç¤À¤±»È¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢¼«Ê¬¤¬ÌÜ»Ø¤¹Êý¸þ¤ËÍ¶Æ³¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤¬³°¸ò¤Î¤¢¤¿¤ê¤Þ¤¨¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤³¤Î¥¢¥Û¤ÊÈ¯¸À¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÎÈ¿±þ¤â´Þ¤á¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ï·ÐºÑ¤Ï°ìÎ®¹ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤±¤É¤â¡¢³°¸ò¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏÆóÎ®¹ñ¤É¤³¤í¤«»°Î®¹ñ¤Ç¤¹¤Ê¡¢¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡È¯¸À¤ÎÅ±²ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÅ±²ó¤ÏºÇ°¤Ç¤¹¡£Å±²ó¤Ï³°¸ò¾å¤ÏÁê¼ê¹ñ¤Î×ø³å¤ËÉé¤±¤Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò²¼¤²¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢Èó¾ï¤Ë¸ò¾Ä¾åÉÔÍø¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡¢°ì²ó¸À¤Ã¤¿°Ê¾å¡¢Å±²ó¤ÏÀäÂÐ¤·¤Á¤ã¥À¥á¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¡£
¡¡»öÂÖ¤ÎàÍî¤È¤·¤É¤³¤íá¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö»²¹Í¤Ë¤Ê¤ëÎã¤Ï°ÂÇÜÀ¯¸¢¤Î¤È¤¤Ë¡¢°ÂÊÝË¡À©¤ÇÃæ¹ñÅÜ¤ê¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤Ç¤â¤¢¤Î»þ¤Ï¡¢³°¸ò¤Ç¤ÏÙæ¤á¤Æ¤ë¤±¤É¤â¡¢°ìÊý·ÐºÑ¤ÎÉôÊ¬¤Ç¤Î¸òÎ®¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¿¡£Åö»þ¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÎÆó³¬¡Ê½ÓÇî¡Ë¤µ¤ó¤¬ÆüÃæµÄ°÷Ï¢ÌÁ¤Î¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Èà¤¬´ë¶È¤ò¤¤¤Ã¤Ñ¤¤Ï¢¤ì¤ÆË¬Ìä¤·¤Æ·ÐºÑ¸òÎ®¤·¤Æ¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢Â¾¤ÎÍ×°ø¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¤â¡¢¤¢¤ëÄøÅÙ¼ý¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¹â»ÔÀ¯¸¢¤â³°¸ò¤Î¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤À¤±¤Ç¤ä¤êÂ³¤±¤ë¤ÈÔ¿¤¬ÌÀ¤¤Þ¤»¤ó¤«¤é¡¢·ÐºÑ¤ÎÉôÊ¬¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£ÌäÂê¤Ï¡¢¤¤¤ÞÃæ¹ñ¤Ë¶¯¤¤À¯¼£²È¤ÏÃ¯¤«¡©¡¡ÅöÁ³º£Æó³¬¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤·¡¢¸øÌÀÅÞ¤ÏÍ¿ÅÞ¤«¤éÎ¥Ã¦¤·¤¿¡£ÆüÃæµÄ°÷Ï¢ÌÁ¤Î¥È¥Ã¥×¤ÏÁ°À¯¸¢¤Î´´»öÄ¹¤À¤Ã¤¿¿¹»³¡ÊÍµ¡Ë¤µ¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¤¤¦¿Í¤ò¤¦¤Þ¤¯³èÍÑ¤·¤Æ·ÐºÑ¸òÎ®¤ò¶¯²½¤·¤Æ¡¢½ù¡¹¤Ë¼ý¤Þ¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ä¤Î¤¬°ìÈÖ¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£