SAY MY NAME本田仁美、美ウエスト＆美脚際立つ爽やかコーデに反響「目の保養すぎる」「完璧なスタイル」
【モデルプレス＝2025/11/15】ガールズグループ・SAY MY NAME（セイマイネーム）の本田仁美（HITOMI）が11月14日、自身のInstagramを更新。イベントでのオフショットを公開し、抜群のスタイルが際立つ姿に反響が寄せられている。
【写真】本田仁美「完璧なスタイル」美スタイル際立つコーデ
本田は「WATER BOMB MACAO」とつづり、現地でのオフショットを公開。クロップド丈の白い長袖トップスを着て、デニムショートパンツにグリーンのバンダナをあしらった爽やかなスタイリングを披露。引き締まったウエストと、スラリと伸びた美しい脚が際立つコーディネートで、健康的でナチュラルな魅力を放っている。
この投稿に、ファンからは「完璧なスタイル」「爽やかで素敵」「ポーズも可愛い」「目の保養すぎる」「緑が似合う」「真っ直ぐで綺麗な脚」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆本田仁美、スタイル際立つ姿を披露
◆本田仁美の投稿に反響
