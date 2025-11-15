【日本一のイケメン高校生候補】中部エリア代表：倉田琉偉＜男子高生ミスターコン2025 ファイナリスト連載＞
【モデルプレス＝2025/11/15】“日本一のイケメン高校生”を決める「男子高生ミスターコン2025」。モデルプレスは、ファイナリストに勝ち残った15人を1人ずつ紹介する連載を開始。第3回は、中部エリア代表：倉田琉偉（くらた・るい）くんのインタビューを届ける。
出身：長野県
学年：3年生
誕生日：3月24日
MBTI：INFP-T
趣味：渓流釣り、ゲーム配信
特技：ビートボックス
好きな食べ物：お寿司、ラーメン、チーズハニーナン、チキン南蛮、カキフライ
嫌いな食べ物：トマト、納豆
好きな言葉（座右の銘）：ギラついていけ！普通で終わんな！
最近ハマっていること：ゲーム配信
― コンテストに参加した理由ときっかけを教えてください。
高校生のうちできることにチャレンジしてみてかったから。
― ご自身の強み・アピールポイントを挙げるとしたら？
ビートボックスができるところ、やればできること！
― 憧れの有名人はいますか？
Kis-My-Ft2の玉森裕太さん。
― モデルプレスの読者の中には今、さまざまな不安を抱えている読者がいます。そういった読者に向けて、これまでの人生の中で「悲しみを乗り越えたエピソード」を教えてください。
今までもたくさん悲しかったり、大変なことはあったけど気づいたら新しい楽しいことと出会っていて、驚きの連続で1ヶ月先の自分なんてどうなってるかとか次はどんな出会いが待ってるかなとかそれを楽しみにして頑張ればいける！！！
― 将来の夢を教えてください。
人に夢や希望を与えられる人。
― モデルプレス読者の中には今、夢を追いかけている読者もたくさんいます。最後に「夢を叶える秘訣」を教えてください。
少しでもやりたいと思ったらその日のうちに行動する！やるなら全部早めにやるべき！！やってからじゃないと何もわからないから普通で終わらないで！毎日成長して行くのが大事！！
今後ファイナリストは、ファイナル合宿（レッスンや撮影、イベント参加）に挑み、11月29日・30日に都内で行われる授賞式にて“日本一のイケメン高校生”が決まる。グランプリ受賞者には「賞金50万円」「2026年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられる。
「男子高生ミスターコン」は「みんなで選ぶ、日本一かっこいい男子高生」をコンセプトに掲げ、今年で11回目を迎える、全国規模の男子高校生限定のコンテスト。事務所に所属していない男子高校生であれば誰でも参加が可能。
2024年度は黒木聖那がグランプリを獲得。グランプリ特典として、「賞金50万円」「2025年に開催されるTGC teenへの出演権」「次年度コンテストの公式アンバサダー起用」などが与えられた。
ほか、人気YouTuber・おだけいや令和初の戦隊ヒーロー「魔進戦隊キラメイジャー」の主演に抜擢された小宮璃央など、本コンテストから多数の次世代スターが誕生している。
